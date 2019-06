Apple et Pathé-Gaumont lancent le billet de cinéma sans contact

publié le 25/06/2019 à 21:25

C'est une première mondiale : Pathé-Gaumont et Apple ont présenté ce mardi 25 juin un partenariat inédit visant à dématérialiser à 100% le billet de cinéma. À partir de jeudi 27 juin, les spectateurs pourront réserver une place dans les cinémas Pathé et Gaumont en la réglant sur Internet ou sur mobile via la technologie Apple Pay, mise au point par Apple. Ils pourront ensuite stocker leur e-billet dans Apple Wallet, le portefeuille numérique de l'iPhone, et pourront accéder à leur salle de cinéma sans avoir à faire la queue en caisse en présentant simplement leur iPhone à une borne.

Pathé-Gaumont permettait déjà à ses clients de réserver des billets électroniques dotés d'un QR code sur leur téléphone. Le groupe mise désormais sur la technologie NFC sur laquelle repose le service Apple Pay, plus rapide que le scan d'un QR code. Contrairement au ticket flanqué d'un QR code, qui nécessite d'ouvrir l'application Pathé ou ses mails avec la luminosité à fond pour lire les informations, il suffira désormais d'approcher son smartphone à moins de dix centimètres d'une borne équipée d'une puce NFC pour lire le billet électronique.

Apple Pay présente aussi l'avantage de fournir un service plus sécurisé qu'une carte bancaire traditionnelle. Aucune donnée ne transite auprès du site marchant. Un token (un jeton d'accès) et un numéro de carte à usage unique sont générés pour chaque transaction et l'authentification se fait par l'une des deux solutions biométriques d'Apple, Touch ID ou Face ID, ou avec un mot de passe.

Le billet électronique en plein essor

Le service sera proposé dès jeudi à tous les spectateurs utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch, qu'ils soient abonnés Pathé-Gaumont ou non. Il vise le public qui n'utilise pas le CinéPass, la carte d'abonnement du groupe qui peut déjà être ajoutée à l'Apple Wallet. Le premier exploitant de cinéma de France voit dans les technologies d'Apple un moyen de simplifier l'expérience de ses clients.

Aujourd'hui, la moitié des 45 millions d'entrées enregistrées dans les cinémas du groupe en France sont le fruit d'une réservation en ligne. Et un billet électronique sur deux (avec QR code) est acheté par un propriétaire d'iPhone, une proportion plus importante que la part de marché d'Apple en France. Ce qui n'empêche pas l'exploitant de réfléchir à l'intégration de solutions dédiées aux utilisateurs de smartphones Android, comme Google Pay ou Samsung Pay.

Apple veut accélérer l'adoption d'Apple Pay en France

À travers ce partenariat, Apple entend pousser de nouveaux utilisateurs d'iPhone à se tourner vers Apple Pay, dont la technologie est aujourd'hui compatible avec 70% des terminaux de paiement du pays, selon les chiffres fournis par la société. Lancé en 2016 dans l'Hexagone, le service de paiement sans contact de l'iPhone a mis du temps à séduire les acteurs locaux.



Seulement proposé par le groupe BPCE au lancement, Apple Pay est désormais intégré aux cartes bancaires des principales banques. La solution doit arriver au Crédit Agricole d'ici la fin de l'année et chez LCL au premier semestre. Contrairement aux cartes bancaires sans contact dont les dépenses sont plafonnées à 30 euros par transaction, les paiements avec Apple Pay ne sont pas limités.