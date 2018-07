Apple devrait présenter l'iPhone 8 le 12 septembre

publié le 28/08/2017 à 20:39

Les nouveaux iPhone devraient être annoncés dans deux semaines. Le mardi 12 septembre, précisément, affirme le Wall Street Journal, ce lundi 28 août. Et afin de célébrer le dixième anniversaire du produit vedette du groupe, Apple envisagerait d'inaugurer le Steve Jobs Theater pour recevoir la presse. Cet amphithéâtre cylindrique de cinquante mètres de diamètre, six mètres de haut et d'une capacité de 1.000 places est situé en plein coeur d'Apple Park, le nouveau campus du groupe.



Ces plans sont évidemment suspendus à la bonne avancée des travaux de cet immense complexe de 175 hectares qui devait initialement ouvrir en début d'année. Rien n'est moins sûr pour l'instant. Si des employés ont commencé à investir le campus depuis avril, le Steve Jobs Theater ne semble pas encore en mesure d'abriter une keynote au regard des dernières images capturées par des drones survolant les lieux.

> APPLE PARK: Late August 2017 Construction Update

Les prochains iPhone en boutique le 22 septembre ?

Dans l'éventualité où les travaux ne seraient pas achevés à temps, Apple pourrait se replier vers le Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, une arène de 7.000 places rompue aux keynotes de la marque à la pomme, où ont été présentées les deux dernières générations d'iPhone en mondovision.

Alors que l'officialisation par Apple de la date de sa prochaine keynote devrait intervenir rapidement, l'étau se resserre autour du mardi 12 septembre. Le 23 août dernier, le site spécialisé Mac4Ever avançait déjà ce calendrier sur la base de témoignages de plusieurs opérateurs dans le secret des Dieux. Elle correspond à la fenêtre de tir choisie chaque année par la marque pour présenter ses nouveaux smartphones. Si ce calendrier est respecté, la nouvelle génération devrait être proposée à la précommande le 15 septembre et disponible à l'achat le 22 du même mois.

L'iPhone 8 au centre de tous les regards

L'iPhone 8, ou iPhone anniversaire, est l'appareil le plus attendu de la rentrée. Les nombreuses prédictions des analystes esquissent les contours d'un smartphone doté d'un écran OLED bord à bord bénéficiant d'une technologie de reconnaissance faciale en 3D, doté de fonctionnalités de réalité augmentée mais dépourvu de bouton physique Touch ID. Commercialisé à un prix dépassant les 1.000 euros, il devrait être accompagné par les successeurs des iPhone 7 et 7 Plus, qui devraient reprendre les grandes lignes de leurs aînés et intégrer des nouveautés comme une coque en verre et la recharge sans fil.

La keynote de septembre devrait aussi permettre à Apple de présenter la nouvelle génération de sa montre connectée Apple Watch. Selon les dernières rumeurs, elle devrait intégrer pour la première fois une connexion cellulaire lui permettant d'être utilisée indépendamment de l'iPhone. L'Apple TV devrait aussi avoir droit à une nouvelle version compatible avec les normes 4K HDR. Apple devrait aussi annoncer la date de sortie des prochaines versions d'iOS, macOS, watchOS et tvOS, les dernières itérations des logiciels des appareils du groupe. Et un "one more thing" n'est pas à exclure.