Apple dévoile un nouvel iPad moins cher dédié à l'éducation

publié le 27/03/2018 à 19:07

Un nouvel iPad et de nouvelles applications. Apple a dévoilé mardi 27 mars de nouveaux outils dédiés à l'éducation dans une conférence à Chicago (États-Unis), où la marque à la pomme a vanté ses actions et initiatives en la matière. La nouvelle tablette, dédiée aux étudiants et enseignants, sera vendue 359 euros en France, avec des réductions pour les écoles.



Le nouvel iPad sera le premier iPad non pro compatible avec l'Appel Pencil. Il sera équipé d'un écran Retina de 9,7 pouces, et alimenté par un processeur A10 Fusion. Apple annonce une autonomie pouvait aller jusqu'à 10 heures. La tablette sera équipée d'une caméra de 8 Mpx et de Touch ID.

Apple a également annoncé plusieurs nouvelles applications à destination de l'éducation, s'ajoutant aux près de 200.000 qui y sont déjà dédiées. L'application Classrooms, qui permet à un enseignant de gérer une classe d'appareils Apple, sera désormais disponible sur Mac.