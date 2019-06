Apple dévoile iOS 13 et la future interface de l'iPhone

publié le 03/06/2019 à 21:36

iOS 13 est officiel. Apple a présenté la prochaine version du système d'exploitation de l'iPhone lors de la conférence d'ouverture de la WWDC à San José ce lundi 3 juin. Comme prévu, le futur logiciel de l'iPhone introduit le très attendu Dark Mode et plusieurs options visant à améliorer ses performances et sa confidentialité.



Disponible gratuitement à la rentrée prochaine, iOS 13 ne sera pas compatible avec tous les iPhone. Pour en profiter, il faudra utiliser au minimum un iPhone 6S ou 6S Plus, lancés fin 2015, ou un modèle plus récent.

Pour la première fois de l'histoire, le logiciel de l'iPhone ne sera pas celui de l'iPad. Apple a annoncé ce soir le lancement à venir d'iPadOS pour doter sa tablette de son propre système d'exploitation avec notamment un mode multitâche plus poussé plus proche du fonctionnement d'un Mac.

Enfin un Dark Mode pour l'iPhone

Avec iOS 13, l'iPhone se dote enfin d'un mode sombre, très attendu par les utilisateurs. Pour limiter la fatigue oculaire la marque à la pomme a mis au point une interface noire et grise qui pourra être activée depuis les paramètres de l'appareil et dans le centre de contrôle.



Comme sur Android, la fonction est compatible avec les applications natives, comme Notes, Calendrier ou Messages. Le mode sombre réduit aussi la consommation énergétique des iPhone X, XS et XS Max équipés d'un écran Oled dont les pixels noirs n'ont pas besoin d'être alimentés pour fonctionner.

Apple officialise le Dark mode d’iOS 13. Ce mode assombrit l’interface de l’iPhone pour réduire la fatigue oculaire et améliorer l’autonomie. Apple annonce aussi l’arrivée du clavier swipe pour écrire sans lever le doigt #wwdc19 https://t.co/hVF6enj26c pic.twitter.com/4rfVegJMCM — RTL Futur (@rtl_futur) June 3, 2019

Comme à chaque nouvelle version d'iOS, Apple a mis l'accent sur les gains en matière de performances. Selon la marque à la pomme, iOS 13 sera capable de lancer des applications deux fois plus rapidement qu'auparavant, les téléchargements d'applications et de mises à jour seront plus rapides et Face ID mettra 30% de temps en moins pour déverrouiller un iPhone.

"Sign in with Apple" contre le Facebook login

Apple a aussi mis l'accent sur la vie privée. Avec iOS 13, il sera possible de s'identifier sur des applications et services tiers en utilisant son identifiant Apple ID. Baptisée "Sign in with Apple", cette nouvelle option est un pavé dans la mare de Facebook et Google qui proposent depuis longtemps aux internautes de s'identifier par ce biais mais sont régulièrement accusés de manquements dans la protection des informations personnelles charriées dans des opérations.



A l'inverse, Apple promet que sa technologie protégera les données : un identifiant unique sera créé lors de chaque connexion à un service tiers pour ne pas avoir à transmettre son propre email à une multitude d'entreprises.

Apple pousse le privacy marketing un cran plus loin et lance « sign in with Apple » pour se connecter à des app tierces en usant son Apple ID (un id crypté créé à chaque app) plutôt que Facebook et Google, un peu trop gourmands en données perso #WWDC19 https://t.co/hVF6enj26c pic.twitter.com/3vCNzBJ9EJ — RTL Futur (@rtl_futur) June 3, 2019

Plus largement, iOS 13 introduit aussi des nouveautés comme la possibilité de swiper sur le clavier de l'iPhone sans lever le doigt de l'écran, de nouveaux modes de navigation en 3D dans l'application Plans et la prise en charge d'informations contextualisées dans l'application Rappels.

L’application Plans est améliorée avec de la navigation en 3D, aux US seulement pour l’instant #WWDC19 https://t.co/hVF6enj26c pic.twitter.com/ZPGKHHTNqk — RTL Futur (@rtl_futur) June 3, 2019