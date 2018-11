publié le 15/11/2018 à 14:11

À quelques encablures de l'Arc-de-Triomphe, à côté du Lido et en face du Fouquet's, la marque à la pomme tient enfin son vaisseau amiral sur l'axe le plus commerçant de Paris. L'Apple Store Champs-Élysées ouvre ses portes au public dimanche 18 novembre à midi. Des milliers de visiteurs sont attendus au numéro 114 de la célèbre artère parisienne, où l'association Attac a mené une opération coup de poing le 12 novembre pour dénoncer la politique fiscale d'Apple. 72 heures avant l'inauguration, une centaine de journalistes ont pu visiter l'endroit en avant-première, ce jeudi 15 novembre.



L'Apple Store Champs-Élysées est un cadre à la hauteur des ambitions d'Apple et des milliards de dollars de revenus générés chaque année par la vente des produits du groupe. Installé au coeur d'un hôtel particulier haussmannien construit à la fin du XIXe, le magasin possède une surface de vente de plus de 1440 mètres carrés alliant architecture historique et modernité.

Premier aperçu de l’intérieur de l’Apple Store Champs-Élysées situé au 114 de la plus grande artère parisienne. La boutique compte 337 employés et reprend les nouveaux codes architecturaux des magasins de la marque pic.twitter.com/HePIXSmoii — RTL Futur (@rtl_futur) November 15, 2018

Le design du magasin, réalisé par le cabinet d'architecture Fosters+Partners, met en lumière l'histoire du lieu. La pierre de Bourgogne de la façade de l'immeuble a été importée à l'intérieur du bâtiment. Les moulures et les escaliers ont été soigneusement rénovés. Du parquet en chêne français a été utilisé pour le plancher des pièces d'appartement, elles-mêmes transformées en salles de vente et de démonstration des produits.

Au premier étage, les pièces d'appartement ont été agencées en espace de présentation des produits Crédit : RTL Futur

À l'intérieur, la vingtième boutique française d'Apple reprend les codes architecturaux et marketing pensés par Angela Ahrendts, l'ancienne dirigeante de Burbery recrutée à prix d'or par Apple pour réinventer l'expérience d'achat dans les magasins du groupe. Comme les autres Apple Store nouvelle génération, le magasin des Champs-Élysées se veut plus qu'une simple galerie marchande.

Seule une partie du magasin est dédié à la vente Crédit : RTL Futur

Le magasin possède plusieurs espaces végétaux Crédit : RTL Futur

En plus des espaces de vente articulés autour de grandes allées épurées bordées par de larges tables en bois sur lesquels sont présentés les dernières nouveautés du groupe, le lieu comprend des salles de réunion aux étages et un vaste espace de vie dynamique, le "Forum", où Apple organisera des concerts et dispensera les ateliers du programme "Today at Apple". 44 sessions gratuites sont déjà proposées sur le site du groupe avec des musiciens, informaticiens, réalisateurs ou graphistes.

Le Forum accueillera des ateliers gratuits du programme Today at Apple Crédit : RTL Futur

Plusieurs éléments du design possèdent une fonction environnementale. 100% écolo, le magasin es alimenté par des panneaux photovoltaïques disposés sur une grande verrière avec un puits de lumière. L'eau de pluie est récupérée pour alimenter les sanitaires, les murs végétaux et les arbres érigés de part et d'autre de l'écran géant du forum.

Le toit du magasin laisse passer un puits de lumière Crédit : RTL Futur

Le magasin accueille 337 employés d'une quinzaine de nationalités différentes. Une partie des salariés est issue de l'effectif de l'Apple Store du Louvre qui a fermé ses portes fin octobre. Les autres sont le fruit de nouvelles embauches. Comme à son habitude, Apple n'a pas communiqué sur le montant du loyer, qui serait d'environ 14 millions d'euros annuels. Le jeu en vaut la chandelle. 100 millions de personnes déambulent chaque année sur les Champs-Élysées, dont 30 millions de touristes venus du monde entier.