publié le 02/08/2018 à 19:26

Apple est devenue jeudi 2 août la première entreprise privée à valoir plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse. C'est vers 17h50 (heure française) que ce cap symbolique a été franchi quand l'action a atteint le prix de 207,05 dollars à Wall Street.



La compagnie publique chinoise PetroChina avait brièvement franchi ce seuil des 1.000 milliards en 2007 lors de son introduction en Bourse mais était vite redescendue. Même si, techniquement, cette étape n'est pas significative, les courtiers et investisseurs de Wall Street aiment bien le symbole que représentent les chiffres ronds.

"La barre des 1.000 milliards est surtout psychologique en envoyant au marché un message de croissance et d'importance", remarque Howard Silverblatt, spécialiste des indices pour S&P Dow Jones Indices.

Plus grosse entreprise en Bourse, après avoir frôlé la faillite

Le groupe californien a encore fait preuve cette semaine de sa santé insolente en annonçant une progression de 17% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce notamment à l'iPhone 8 et, surtout, à l'iPhone X dont le prix démarre aux États-Unis à près de 1.000 dollars.



Coté en Bourse depuis 1980, Apple n'y a pas toujours été aussi florissant, frôlant même la faillite dans les années 1990. Mais le groupe a profité du succès de ses iPod, iPad et iPhone et de tous les services qui y sont associés. Il aligne depuis des performances record, trimestre après trimestre.



Grâce à un trésor de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars de liquidités, Apple a aussi procédé ces dernières années à de nombreux rachats d'actions, dopant automatiquement la valeur du titre.