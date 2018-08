Apple aurait dévoilé par erreur les annonces de la keynote de l'iPhone XS

publié le 31/08/2018 à 16:47

C'est une annonce dont Apple se serait bien passé. Quelques minutes après l'officialisation par la marque à la pomme de la date de la prochaine keynote, qui aura lieu à Cupertino mercredi 12 septembre à 19 heures (heure de Paris), le contenu de la conférence a peut-être été dévoilé avant l'heure. Le site spécialisé 9to5mac, dont les annonces se vérifient la plupart du temps, a publié dans la soirée du jeudi 30 août de prétendues visuels du prochain iPhone et de la prochaine montre connectée d'Apple.



Le site a mis en ligne une photo du successeur de l'iPhone X, l'iPhone XS, et de son grand frère, l'iPhone XS Plus. Le premier arbore un écran Oled de 5,8 pouces, le second un écran Oled aux dimensions inédites pour un iPhone de 6,5 pouces. D'après le visuel, les deux modèles seront vendus dans un coloris doré jamais proposé jusqu'à présent par la marque à la pomme.

Cela confirme les différentes rumeurs annonçant jusqu'ici la sortie de trois nouveaux iPhone, dont un iPhone à écran LCD de 6,1 pouces, qui hériteraient des fonctionnalités phares de l'iPhone X actuel (Face ID, écran à encoche, charge sans-fil, animojis).

Pour la petite histoire, la fuite proviendrait d'un exercice de test mené par Apple pour vérifier la qualité du streaming vidéo prévu pour la keynote. 9to5Mac a également publié une première image prétendue de l'Apple Watch Series 4 montrant les changements à venir pour la montre connectée d'Apple qui serait ainsi dotée d'un écran plus grand s'étalant pratiquement sur toute la face avant. Rendez-vous mercredi 12 septembre pour vérifier si ces informations sont avérées.