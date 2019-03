Les prochains AirPods pourraient se recharger en seulement quinze minutes

publié le 05/03/2019 à 15:41

La prochaine génération des AirPods va-t-elle pouvoir se recharger à la vitesse de l'éclair ? Lancés en septembre 2016 en même temps que l'iPhone 7, les oreillettes sans-fil d'Apple pourraient connaître leur première évolution avant la fin du mois. Selon plusieurs rumeurs, une nouvelle version devrait être présentée par Apple lors d'une conférence de presse très orientée vers les services organisée le 25 mars ou à l'occasion d'une mise à jour de sa boutique en ligne le 29 mars.



Parmi les améliorations attendues, l'autonomie figure en bonne place. À l'heure actuelle, il faut une quarantaine de minutes pour charger les AirPods et obtenir cinq heures d'autonomie en lecture audio et entre deux et trois heures pour charger leur boîtier de rangement dont la batterie peut assurer jusqu'à 24 heures d'autonomie aux oreillettes. Mais cela pourrait bientôt changer.

Selon un développeur du forum XDA-Developers Portal, Max Weinbach (célèbre pour ses prédictions sur les nouveautés de l'univers Android), la prochaine version des AirPods pourra faire le plein d'énergie en seulement quinze minutes. Le développeur explique que cela sera rendu possible grâce à une technologie de charge rapide sans-fil avec compatibilité Qi, déjà annoncée en décembre par le spécialiste de l'univers Apple, Ming-Chi Kuo.

En compagnie de l'AirPower ?

Il suffirait de poser les écouteurs sur un boîtier compatible pour les recharger. Cela pourrait aussi préfigurer l'arrivée du fameux AirPower, le tapis de rechargement sans-fil capable de ravitailler plusieurs appareils Apple en même temps. Annoncé de longue date par Apple, il pourrait aussi être lancé au printemps.



Les prochains AirPods pourraient aussi passer au standard Bluetooth 5, plus économie en énergie, bénéficier d'une nouvelle puce W2 et d'un capteur de rythme cardiaque pour proposer des fonctionnalités de santé comme les Gear IconX de Samsung. Apple pourrait également améliorer la qualité des basses et proposer un nouveau coloris noir en complément de la version blanche actuelle.



Moqués par les rivaux d'Apple lors de leur présentation pour leur design atypique, les écouteurs sans-fil d'Apple se sont finalement imposés comme l'un des plus grands succès de la marque à la pomme. Leur simplicité d'utilisation, leur look original et leur bonne qualité sonore ont déjà séduit près de quarante millions d'utilisateurs.