publié le 29/03/2019 à 15:03

Cela fait désormais quatre ans que les protestations des propriétaires de Macbook n'ont pas cessé. En 2015, Apple commercialisait le premier de ses ordinateurs portables équipé d'un nouveau mécanisme de clavier, le fameux papillon, dont les touches plus plates sont censées proposer un meilleur confort de frappe à la faveur d'un plus faible enfoncement des caractères. Seulement, des clients du groupe informatique américain se sont rapidement plaints de touches bloquées ou inactives et de répétition de caractères.



Le mécanisme des touches, qui rappelle les ailes d'un papillon, présente en effet l'inconvénient de laisser passer poussières et particules qui viennent contrarier leur fonctionnement. Apple a essayé de résoudre le problème l'an passé en glissant une membrane souple en dessous de chaque caractère afin d'empêcher les impuretés de s'y introduire et réduire le bruit des frappes.

Malgré ces efforts, les dysfonctionnements sont toujours d'actualité sur les derniers Macbook. Joanna Stern, journaliste au quotidien américain The Wall Street Journal et propriétaire d'un Macbook Air 2018, a constaté que la troisième génération du clavier à mécanisme papillon rencontrait les mêmes problèmes que ses prédécesseurs. Quelques mois après son achat, plusieurs touches ont commencé à présenter des troubles. Le problème a perduré après un passage au service après-vente de l'entreprise.

Apple a admis le problème de ses nouveaux claviers après la publication de l'article du Wall Street Journal. La firme a présenté ses excuses dans les médias américains, "consciente qu'un petit nombre d'utilisateurs ont des problèmes avec la troisième génération du clavier papillon" tout en soulignant que "la majorité des utilisateurs d'ordinateurs portables Apple ont une expérience très positive avec le nouveau clavier".



Tous les Macbook dotés d'un clavier papillon sont concernés par le problème. Dans le détail, il s'agit des Macbook lancés depuis 2015, des Macbook Pro lancés depuis 2016 et des Macbook Air lancés depuis 2018. Apple a mis en place un programme de remplacement gratuit pour les modèles lancés entre 2015 et 2017. Mais il ne couvre pas la troisième génération du clavier. Ces derniers sont encore sous-garantie, leurs propriétaires peuvent donc encore les faire réparer gratuitement en magasin. Ils sont aussi incités à ne pas taper trop fort sur les touches et à les nettoyer régulièrement.