Apollo 8, les premiers hommes à observer un lever de Terre depuis la Lune

La fusée géante Saturn 5 emporte pour la première fois trois hommes en direction de la Lune. Ils ne s'y poseront pas mais tourneront autour. Ils seront les premiers humains à voir notre satellite de près. La mission est assez simple, mais périlleuse. "Au début, Apollo 8 devait être une mission plus complète de pilotage à haute orbite autour de la Terre. Mais pour des raisons stratégiques, la Nasa décide d'envoyer Apollo 8 autour de la Lune, ce qui devient une mission assez simple, mais plus dangereuse car il n'y a qu'un seul moteur. S'il ne marche pas, les astronautes soit manquent leur satellisation soit ne peuvent pas revenir", se souvient Philippe Hénaréjos auteur du livre Ils ont marché sur la Lune.

Le début de la mission se passe passe bien. Les hommes restent éveillés 16 heures. Quand la Nasa lui demande de se reposer, Frank Bormann, le commandant prend des somnifères. Sans trop de succès. L'équipage semble un peu stressé comme le raconte Jacques Chapus, l'envoyé spécial de Radio Luxembourg en direct de Houston : "Ils ont pris leur petit déjeuner. Du jambon, du maïs caramélisé et du jus d'orange. La Terre leur a demandé si ça passait bien et ceux qui sont sur le chemin de la Lune ont répondu : 'Non, pas très bien'".

James Lovell vient de l'annoncer : Apollo 8 est désormais en orbite autour de la lune. Pour la première fois, des hommes tournent autour de notre satellite. Ils se rapprochent de la surface, à une centaine de kilomètres d'altitude, arrivent par la face cachée et ne voient rien. Rien d'étonnant, c'est la nuit. Mais, même en plein jour, ils ont du mal à regarder par les hublots. Un léger détail vient gâcher leur plaisir. "Au cours du lancement, les flammes ont fait fondre un espèce de fil sur les hublots. Leurs cinq hublots sont complètement maculés et on ne voit pas très bien à travers. Sauf celui de Bill Anders", explique Philippe Hénaréjos.

Un lever de Terre vu depuis la Lune

Les trois hommes repèrent tout de même des cratères déjà connus grâce aux sondes spatiales. C'est la couleur grise qui domine. Le seul point coloré est très loin. C'est notre planète. Bill Anders va d'ailleurs réaliser une des photos les plus célèbres au monde. Ce lever de terre vu depuis la Lune. "En réalité, c'est parce que le vaisseau avance vers la Terre, en tournant autour de la Lune, que la Terre semble se lever. Bill Anders fait tout de suite une photo avec une pellicule noir et blanc et il demande aussitôt à James Lovell de lui trouver une pellicule couleur. Il est vraiment frappé par ce spectacle", se souvient Philippe Hénaréjos.

Et pourtant, ce cliché, on a failli ne jamais le voir. Au départ, Frank Borman ne voulait pas d'appareil photos à bord. "Il n'était pas favorable à ce que l'on apporte un appareil photo avec un gros objectif. Selon lui, ça risquait de casser des instruments de bord, car c'est quand même exigu. Il est conscient que ce sera une mission historique mais il se dit que de l'avoir accompli suffira", raconte Philippe Hénaréjos.

Après 10 tours de Lune, une vingtaine d'heures à l'admirer, l'équipage se prépare à revenir sur terre. Les trois hommes vont passer Noël dans l'espace. Bormann, Lovell et Anders sont de retour sur terre le 27 décembre. Avec cette mission parfaite, les États-Unis viennent de ravir la place de leader à l'URSS dans la course à l'espace.