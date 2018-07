"Animal-fute.com", un site Internet pour faire garder son animal

publié le 29/06/2016 à 11:24

Que vous ayez un chien, un chat, un lapin ou même un cheval, le site Internet Animal-fute.com peut être la solution pour faire garder votre petit compagnon. La plateforme vous permet de rencontrer des particuliers près de chez vous qui, eux aussi, ont des animaux. L'idée, c'est que vous vous rendiez service gratuitement. Par exemple, vous gardez le toutou de votre voisin pendant ses vacances au mois de juillet ; et en août, c'est lui qui s'occupera de votre chat. C'est moins cher qu'une pension pour animaux et c'est plus sympa.



Comment être sûr que votre animal de compagnie va se sentir bien dans sa nouvelle maison ? Tout simplement en prenant son temps. On rentre d'abord en contact avec ses voisins, on se rencontre et on en discute. Si on est d'accord, en trois clics, c'est réglé. Pour s'inscrire sur Animal-fute.com, il faut payer des frais d'adhésion : 30 euros par an pour les chiens, chats et chevaux. Il vous en coûtera 5 euros seulement pour les petits animaux.