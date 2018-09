publié le 18/09/2018 à 19:48

À cause de la fragmentation de l'univers Android (chaque constructeur adapte le logiciel proposé par Google aux spécificités de ses smartphones), l'adoption des nouvelles versions se fait toujours beaucoup plus lentement par rapport à iOS. À l'heure actuelle, Android Nougat, lancé en 2016, est la version la plus utilisée du système d'exploitation (30% des appareils). Android Oreo, lancé l'an passé, vient seulement d'atteindre les 15% d'utilisation. Pendant ce temps, iOS 11, lancé l'an dernier, est déjà adopté par 85% des iPhone et iPad en circulation.



Le constat ne risque pas d'être démenti cette année. Alors que les possesseurs d'iPhone peuvent installer la dernière version d'iOS depuis lundi soir, les utilisateurs d'appareils Android vont devoir patienter encore quelques semaines pour mettre à jour leurs smartphones avec la dernière version du logiciel. Disponible en version finale depuis le 6 août, Android 9 Pie est actuellement entre les mains des fabricants qui doivent l'adapter à leurs différents logiciels avant de la proposer en téléchargement à leurs utilisateurs.



Android 9 Pie inaugure une navigation par gestes plus intuitive. Un swipe vers le haut permettra par exemple d'afficher le mode multitâche, un peu à la manière de l'iPhone X. Plusieurs options permettront de bloquer les notifications pour aider les utilisateurs à être moins accros à leur smartphone et l'intelligence artificielle est mise à contribution pour optimiser la gestion de l'autonomie et les suggestions d'applications en fonction du contexte.

Les premiers à en profiter sont les smartphones Pixel, les seuls terminaux entièrement conçus par Google, qui ne sont pas encore disponibles en France. Mais cela devrait changer cette année avec le Pixel 3 annoncé en octobre. Les autres marques devraient proposer les mises à jour d'ici la fin de l'année, un peu plus rapidement que d'habitude. Pour lutter contre la fragmentation d'Android, Google a ouvert Android 9 aux constructeurs plus tôt que les années précédentes.

Retrouvez la liste des appareils éligibles et la date de leurs mises à jour. Cet article sera actualisé lorsque les marques auront répondu à nos sollicitations.

Sony

Annoncé pour le début du mois d'octobre, le Xperia XZ3 sera l'un des premiers smartphones à être commercialisé avec Android 9 Pie préinstallé. Sur son site, Sony indique que les possesseurs de smarphones Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 et XZ2 Compact pourront installer la mise à jour courant novembre. Pour les modèles XA2, XA2 Ultra et XA2 Plus, il faudra patienter jusqu'à début 2019.

Motorola

Motorola a communiqué la liste des smartphones qui recevront la mise à jour cet automne. Il s'agit des Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 plus, Moto G6 et Moto G6 Play. D'autres appareils devraient les rejoindre à l'avenir, comme le Moto G5.

Huawei / Honor

Contacté par RTL Futur, Huawei n'a pas encore donné son calendrier. Mais la marque a commencé à développer Android 9 Pie pour certains de ses smartphones comme le prouve l'ouverture du programme bêta d'Android 9 pour le Huawei Mate 10, le Mate 10 Pro, le P20, le P20 Pro ainsi que pour les modèles Honor 10, Honor View 10 et Honor Play.

Nokia

Nokia a indiqué par la voix du président de la société HMD, qui a repris sa licence mobile, que la mise à jour Android 9 Pie sera proposée à tous les modèles de son catalogue. Le Nokia 7 Plus devrait être le premier à en profiter d'ici fin septembre. Le Nokia 8 Sirocco et le Nokia 6.1 devraient suivre ensuite avant les autres appareils de la marque, les Nokia 2, 3 et 5. La marque n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Asus

Une mise à jour Android 9 Pie est prévue d'ici la fin de l'année pour les derniers smartphones Asus, notamment pour mieux gérer l'affichage de l'encoche du ZenFone 5 et du ZenFone 5Z. La marque n'est pas encore en mesure de nous communiquer la date de son déploiement. La gamme ZenFone 4 devrait suivre début 2019.

OnePlus

La marque chinoise a promis que les possesseurs des modèles OnePlus 3 et ultérieurs pourront profiter d'une mise à jour vers Android P. L'information a été confirmée sur le forum du groupe cet été. La mise à jour sera d'abord déployée pour les smartphones les plus récents, à commencer par le OnePlus 6. Le calendrier précis ne nous a pas encore été communiqué.

Xiaomi / Pocophone

Contacté par RTL Futur, la marque chinoise Xiaomi n'a pas encore détaillé son calendrier. Mais l'on sait déjà que le Mi 8 a déjà reçu une première bêta Android P en Chine. La marque Pocophone, filiale de Xiaomi, a confirmé lors du lancement de son premier smartphone, le F1, qu'il migrerait vers Android 9 lors du dernier trimestre de l'année.

HTC

Le constructeur taïwanais, ancien collaborateur de Google, qui a d'ailleurs récupéré une partie de ses équipes pour concevoir ses smartphones Pixel, a confirmé la mise à jour vers Android P de plusieurs de ses appareils. Le HTC u12+, le U11+, le U11 et le U11 Life seront les premiers modèles à en profiter.