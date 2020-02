Google a abandonné le nom de confiseries avec Android 10 pour plus de lisibilité

publié le 22/02/2020 à 11:20

Les contours de la prochaine version d'Android se précisent. Google a lancé le 19 février la version développeurs d'Android 11. Cette première ébauche permet de tester le système d'exploitation auprès des développeurs d'applications pour corriger ses dysfonctionnements et améliorer certains points tout le long de son développement.

Même si elle est différente de la version qui sera lancée pour le grand public plus tard dans l'année, après une présentation en mai lors de la conférence Google I/O, elle donne néanmoins à voir quelles seront ses grandes lignes.

Comme le souligne Google dans son communiqué, Android 11 va mettre l'accent sur la vie privée et la sécurité tout en introduisant un certain nombre de fonctionnalité censées améliorer l'expérience des utilisateurs et accélérer la transition vers les nouveaux réseaux mobiles 5G.

Les conversations en bulles

La onzième mise à jour d'Android devrait accoucher d'une refonte de l'application Messages pour mieux concurrencer son équivalent dans l'univers Apple. Parmi les nouveautés attendues figurent les bulles de conversations, pour afficher directement les discussions en cours sur l'écran d'accueil comme le propose déjà Messenger. La future messagerie devrait aussi regrouper les différents messages dans un nouveau volet de notifications mieux organisé.



L'enregistrement de l'écran

Comme sur iOS, la prochaine version d'Android permettra d'enregistrer l'écran via une option de capture d'écran vidéo accessible rapidement depuis le centre de contrôle du téléphone.

Vie privée

Google s'inspire aussi d'Apple dans le domaine de la confidentialité. Android 11 va permettre aux utilisateurs d'accorder des autorisations temporaires aux applications, un système que propose déjà l'iPhone. Il sera possible d'autoriser une application à accéder à la localisation du téléphone seulement le temps où elle est ouverte et de ne plus lui fournir de données de localisation en permanence.

Android 11 va mettre en place un système d'autorisation unique d'accès aux données pour les applications Crédit : Google

Un mode avion plus flexible

Le mode avion va également gagner de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper toutes les connexions à l'exception du Bluetooth pour pouvoir continuer d'écouter de la musique avec des écouteurs sans-fil.