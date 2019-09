publié le 28/09/2019 à 10:42

C'est chaque année la même histoire. À cause de la fragmentation de l'univers Android, l'adoption des nouvelles version du système d'exploitation le plus populaire au monde se fait beaucoup plus lentement que sur iOS. Alors que les utilisateurs d'iPhone peuvent installer iOS 13 depuis quelques jours, les propriétaires de smartphones Android doivent patienter de longues semaines pour mettre à jour leurs appareils avec la dernière version du logiciel mobile de Google.

Disponible en version finale depuis début août, Android 10 est actuellement entre les mains des fabricants qui doivent l'adapter à leurs différentes interfaces avant de la proposer en téléchargement à leurs utilisateurs. Les premiers smartphones à en bénéficier sont cette année encore les Pixel de Google, les seuls terminaux conçus entièrement par le géant américain qui profitent d'une optimisation logicielle plus poussée que la concurrence Android. Les autres marques devraient proposer la mise à jour entre la fin de l'année et la moitié de l'année 2020.

Android 10 apporte un certain nombre d'évolutions dans l'interface des smartphones Android. Parmi les améliorations figurent un contrôle accru des paramètres de confidentialité, avec un système de permissions plus transparent, mais aussi un mode sombre plus poussé, de nouvelles animations à la manière de l'iPhone X et un système de reconnaissance faciale plus sécurisé.

Retrouvez la liste des appareils éligibles et la date de leurs mises à jour. Cet article sera actualisé lorsque les marques auront dévoilé leur calendrier.

Sony

Le constructeur japonais nous a indiqué que la mise à jour aura bien lieu sur ses appareils mais qu'il est encore trop tôt pour communiquer la date. Le Xperia 5 annoncé à l'IFA et attendu pour octobre devrait être l'un des premiers à en bénéficier.

Samsung

Le constructeur sud-coréen n'a pas encore dévoilé sa feuille de route. Il est cependant quasiment acquis que ses derniers smartphones haut de gamme pourront profiter de la mise à jour avant la fin de l'année sous la forme d'un passage vers One Ui 2.0. Le site spécialisé AndroidPure a dévoilé la liste des appareils qui devraient bénéficier de la mise à jour. On y retrouve la plupart des smartphones et tablettes lancés en 2018 et 2019 auxquels il convient d'ajouter le Galaxy Fold.

La liste présumée des appareils Samsung compatibles avec Android 10 Crédit : AndroidPure

Motorola

Motorola n'a pas encore communiqué la liste des smartphones qui migreront vers Android 10.

Huawei / Honor

Le cas du géant chinois et de sa filiale Honor est pour le moins complexe. Accusé d'espionnage par les États-Unis, le groupe de Shenzhen est dans l'incapacité de développer de nouveaux smartphones avec des partenaires américains. En l'état, tous ses prochains smartphones devront se contenter d'une version open source d'Android sans les services de Google. Mais les modèles antérieurs aux sanctions américaines pourront migrer vers Emui 10 basé sur Android 10.



Chez Huawei, le P30 et le P30 Pro devraient être les premiers à bénéficier de la mise à jour d'ici la fin de l'année puis viendront les séries Mate 20, P20, Mate 10 puis les autres séries. Honor nous a confirmé que les Honor 20, 20 Pro et View 20 recevront la mise à jour au quatrième trimestre de l'année 2019. La mise à jour Emui 10 est en cours de développement pour les autres produits.

Nokia

La mise à jour vers Android 10 sera proposée sur la plupart des modèles de la marque entre la fin d'année et mi 2020. Dans le détail, les Nokia 7.1, 8.1 et 9 PureView seront les premiers à la recevoir au dernier trimestre de l'année. Puis viendra le tour des Nokia 6.1, 6.1 Plus, 7 Plus, des Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2 et 4.2, des Nokia 1 Plus, 5.1 Plus et 8 Sirocco dans les trois premiers mois de 2020. Enfin, les Nokia 2.1, 3.1, 5.1 et 1 pourront en bénéficier au printemps 2020.

Asus

Asus n'a pas encore communiqué le calendrier de ses mises à jour.

OnePlus

La marque chinoise a commencé le déploiement d'Oxygen OS 10, basé sur Android 10, le 21 septembre sur ses smartphones les plus récents, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro, pour un nombre d'utilisateurs limité. Elle sera proposée à grande échelle dans les prochains jours après les retours d'expérience des premiers bénéficiaires.

Xiaomi / Pocophone

Xiaomi a annoncé plusieurs phases de déploiement pour la mise à jour vers MIUI 11 basée sur Android 10. Elle sera proposée dès la mi-octobre pour les propriétaires de Mi 9, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi Max 3, Redmi Note 7, Redmi Note Pro 7 et Redmi 7. Fin octobre, viendra le tour des Mi Note 3, Mi Mix 2, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A et Redmi 6. Puis début novembre, la marque mettra à jour les Mi Mix, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note 2, Mi Play, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4X.

Oppo

La marque chinoise n'a pas encore de date précise pour un passage à Android 10 sur ses appareils.