publié le 15/09/2019

La nouvelle version d'Android commence à être déployée. Google a mis en ligne au début du mois de septembre Android 10, la dernière génération du système d'exploitation qui équipe la plupart des smartphones du marché. Les premiers smartphones à pouvoir en profiter sont les Pixel de Google. La mise à jour arrivera au fil des mois chez les autres constructeurs.

Android 10 apporte un certain nombre de nouveautés aux smartphones Android. Parmi les améliorations évoquées, on retrouve des modifications majeures du contrôle de la confidentialité, avec notamment un système de permissions accordées aux applications plus transparent et plus complet.

Le système d'exploitation prévoit aussi un mode sombre plus poussé, un système de partage de fichiers plus pertinent, un contrôle des effets de profondeur des photos a posteriori et l'intégration d'un dispositif de reconnaissance faciale plus sécurisé, que certains sites spécialisés annoncent comparable au Face ID d'Apple. Tour d'horizon des nouvelles fonctions d'Android 10.

1 - Le mode sombre généralisé

Comme iOS 13 chez Apple, Android 10 apporte le mode sombre qui est désormais directement accessible dans les réglages des smartphones alors qu'il fallait jusqu'ici passer par des applications pour en bénéficier.

Le mode sombre permet d'économiser la batterie des téléphones et de limiter la fatigue oculaire des utilisateurs. Lorsqu'il est activé, la plupart des applications systèmes, la barre de notification et l'interface du téléphone se parent d'un arrière-plan noir.

2 - Une navigation par gestes comme sur l'iPhone X

L'autre nouveauté majeure de la mise à jour est l'introduction d'une gestuelle de commandes en lieu et place des traditionnels boutons d'accueil, de retour et de multitâche.



Il est désormais possible de contrôler un téléphone Android de la même manière que les derniers iPhone : un mouvement de bas en haut pour retourner au menu d'accueil, un glissement de gauche à droite pour revenir en arrière, etc. Il est possible de conserver le système habituel.

3 - Plus de contrôle de la vie privée

Google s'aligne sur les efforts faits par Apple en matière de vie privée et introduit de nouvelles options de confidentialité donnant plus de contrôle aux utilisateurs sur l'utilisation qui est faite de leurs données.



Android 10 met en place un système de permissions plus souple et donne la possibilité d'en bloquer certaines. Après l'installation ou la mise à jour d'une application, une notification indique à quelles informations le programme souhaite accéder et vous offre la possibilité de limiter les autorisations accordées, voire de définir des permissions temporaires.



Un mode incognito permet de naviguer dans les applications YouTube et Maps sans que les données ne soient conservées sur les profils des utilisateurs. La double authentification est aussi pour tous les appareils sous Android.

4 - Des outils de bien-être numérique

La nouvelle version d'Android permet de contrôler dans les paramètres le temps passé sur le téléphone et chaque application. Android 10 ajoute un Focus Mode qui permet de désactiver les notifications et les applications susceptibles de vous déconcentrer, à la manière de Temps d'écran d'Apple.



La mise à jour améliore également le contrôle parental, avec un temps limite d'utilisation à définir pour les applications de votre choix.

Time for a time out? With Focus Mode, you can get things done distraction free by selecting the apps you want to stay active and pausing everything else you don't. #io19 pic.twitter.com/Pq74lnsUU3 — Google (@Google) May 7, 2019

5 - De nouveaux outils pratiques

Android 10 permet maintenant de générer rapidement un QR Code à faire scanner par un autre appareil désireux de profiter d'un partage de WiFi sans avoir à renseigner un mot de passe.



La mise à jour apporte aussi des améliorations en faveur de l'accessibilité, comme la fonction "Live Caption" qui permet de retranscrire en temps réel le son diffusé par les haut-parleurs du téléphone afin de superposer des sous-titres aux vidéos qui sont jouées.