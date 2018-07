Amende contre Google : le système Android pourrait devenir payant

Android est le logiciel mobile le plus populaire au monde

publié le 19/07/2018 à 19:09

Le système d'exploitation Android va-t-il devenir payant ? Le PDG de Google, Sundar Pichai, l'a sous-entendu dans un billet posté sur le blog de l'entreprise mercredi 18 juillet, dans lequel il répond à la sanction décidée le jour-même par la Commission européenne, rapporte Mashable.



L'institution a décidé d'infliger au géant du web une amende record de 4,3 milliards d'euros, lui reprochant notamment de fausser la concurrence en pré-installant ses applications dans les téléphones fonctionnant sous Android. Une personne trouvant Google Maps sur son téléphone a peu de chances de chercher une autre application pour la remplacer.

Sundar Pichai se défend, en affirmant qu'"Android a créé plus de choix". Le système open source, que Google met gratuitement à disposition des fabricants, est utilisé par plus de 1.300 marques, rappelle le PDG de l'entreprise. "Si vous préférez d'autres applications, ou d'autres navigateurs, ou moteurs de recherche, que ceux pré-installés, vous pouvez facilement les désactiver ou les supprimer et choisir d'autres applications", écrit-il.

Écosystème Android

"Développer Android a un coût", souligne Sundar Pichai. Un investissement que Google rentabilise en mettant en avant ses applications "dont certaines (lui) rapportent de l'argent". C'est comme cela que l'écosystème Android fonctionne, explique l'entreprise.



"Jusqu'à présent, le business Android fait que nous n'avons pas eu à faire payer notre technologie aux fabricants", prévient le PDG de Google, remettant en question la gratuité du système d'exploitation s'il doit se conformer aux exigences de la Commission. Sundar Pichai commence à développer son argumentaire face à la sanction, contre laquelle Google va faire appel.