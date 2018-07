publié le 27/12/2016 à 08:12

C'est la fête aux abonnements de toutes sortes en cette fin d'année. Parmi les offres les plus spectaculaires, on note celle d'Amazon, qui fait irruption sur le marché de la vidéo à la demande. Après le commerce en ligne et la distribution de colis par drone, le géant américain, qui par ailleurs implante massivement ses plateformes logistiques dans les Hauts-de-France notamment, se lance dans une autre offensive apparemment très éloignée de ses métiers de base.



Ce service de vidéo à la demande permet de visionner chez soi, à sa guise, et pour un coût relativement modique, films et séries. C'est actuellement l'un des segments les plus dynamiques et pour certains experts, les plus prometteurs du business culturel. En plus de la France, Amazon se lance aussi dans 200 autres pays avec une arme très efficace : son offre vidéo est liée à sa prestation de vente en ligne. Amazon Prime Vidéo est couplé à l'abonnement de livraison qui est souscrit par des clients déjà fidèles.

Les spécialistes s'avancent à analyser cette plateforme comme la première contre-attaque digne de ce nom à Netflix. Peut-il réellement déstabiliser Netflix ? Le marché n'est pas encore stable, les parts du gâteau ne sont pas définitivement attribuées. C'est pourquoi cette offensive doit être prise au sérieux.