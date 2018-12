publié le 03/12/2018 à 13:59

Apple devrait bientôt proposer une nouvelle version de ses AirPods. Lancées il y a deux ans, les oreillettes sans-fil de la marque à la pomme ont surmonté les moqueries initiales sur leur design original de tête de brosse à dent électrique. Elles séduisent désormais un public de plus en plus large à la faveur de leur simplicité d'utilisation. Selon l'analyste le plus renommé de l'univers Apple, Ming-Chi Kuo, elles sont d'ailleurs en passe de devenir le produit Apple bénéficiant de la meilleure croissance. Oubliées des dernières keynotes du groupe, elles devraient avoir droit à une mise à jour dans les prochains mois.



Dans un rapport cité par 9to5Mac, Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple prévoit de lancer une nouvelle version de ses écouteurs au premier trimestre 2019. Ces AirPods 2019 bénéficieraient d'une meilleure connectivité Bluetooth et seraient accompagnés d'un nouveau boîtier de chargement sans-fil doté d'une meilleure résistance thermique.

Il faudrait en revanche patienter jusqu'à 2020 pour découvrir les AirPods 2. Selon différents rapports, Apple prévoirait pour un horizon plus lointain la mise à jour du design de ses oreillettes et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme le contrôle vocal de Siri, une technologie de réduction du bruit ambiant, la résistance à l'eau et à la sueur et une meilleure autonomie. Ming-Chi Kuo s'attend aussi à voir décoller les ventes du produit qui pourraient passer de 16 millions d'unités écoulées l'an passé à plus de 100 millions en 2021.