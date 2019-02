A quoi vont ressembler les vêtements du futur ?

publié le 19/02/2019 à 10:10

Jusqu'où les vêtements peuvent-ils dépasser les capacités propres de l'homme ? Du 12 au 14 février se tenait le salon Première Vision au parc des expositions de Paris Nord-Villepinte. Ce rendez-vous majeur de l'industrie de la mode, où se pressent deux fois par an les professionnels de la filière pour décoder les tendances en amont, mettait particulièrement l'accent sur la fashion-tech à travers un "Wearable lab".



Une quinzaine d'entreprises y ont fait la démonstration de matériaux innovants et de technologies de pointe intégrés dans les vêtements et les accessoires pour étendre les capacités de leurs porteurs.

Ces innovations textiles faisaient la part belle à l'énergie. L'entreprise américaine 37,5 Technology fournit à des dizaines de grandes marques de sport (Adidas, Rossignol, Salomon) et de mode (Burberry, Daniel Hechter, Banana Republic) des tissus thermo-régulants qui utilisent les propriétés de particules de roche volcanique pour évaporer plus rapidement la transpiration lorsqu'il fait chaud ou conserver plus longtemps la chaleur corporelle l'hiver.

La poussie`re de roche volcanique (à gauche) est recouverte par une pellicule protectrice (au centre) puis me´lange´e a` un polyme`re pour former un fil (à droite) qui sera me´lange´ a` des textiles traditionnelles Crédit : RTL

L'entreprise chinoise Kyorene confectionne pour sa part un tissu à base de fibre de graphène afin d'exploiter ses propriétés conductrices, antibactériennes, anti-UV, anti-odeur, anti-mites et insectes et thermo-régulantes en le mélangeant à différents types de textiles.

Des tissus insalissables, durables et vertueux

Le français De Rigueur dessine un vestiaire urbain et sportwear connecté et fonctionnel en réalisant des pièces de maroquinerie haute de gamme intégrant des technologies actives. La start-up incubée à Station F à Paris a réalisé récemment pour Lacoste un sac à dos et une banane au design minimaliste dotés d'un système de panneaux solaires couplé à une zone de recharge par induction utilisant l'énergie de la lumière pour faire le plein d'un smartphone ou d'une tablette. Forte d'une levée de fonds d'un demi million d'euros, l'entreprise souhaite intensifier ses collaborations dans le luxe dans les prochaines semaines.

La start-up française De Rigueur a réalisé un sac à dos doté de panneaux solaires et d'une recharge à induction avec Lacoste Crédit : De Rigueur

Le français InDuo a développé un textile de coton nouvelle génération résistant aux tâches, aux auréoles et aux odeurs, même après trois jour d'utilisation. L'entreprise utilise une technologie brevetée reposant sur la déperlance (les fibres sont rendues hydrophobes et lipophobes afin de repousser les liquides) et la respirabilité (le coton laisse s'évacuer la transpiration pour éviter les odeurs associées). Ses pièces sont vendues de 90 à 400 euros dans des ateliers privés et des petits tailleurs.

> INDUO® - How does it work?

L'espagnol Pyrates Smart Fabrics propose des vêtements utiles à base de fibres naturelles durables de plantes (algues, bambou, coton) aux vertus bénéfiques pour le corps humain. Ses pièces, qui mêlent sport, style et technologie, assurent une meilleure protection contre la pollution et favorisent la relaxation musculaire, la circulation sanguine et la régénération des cellules de la peau. Une collaboration avec Asics est dans les tuyaux.



Le tissu se veut aussi conducteur avec le français Satab qui présentait un ruban connecté capable d'intégrer des messages et motifs lumineux dans les vêtements ou le papier peint voire même de remplacer une lampe frontale par un bandeau Led.