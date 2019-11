A quoi sert Djingo, l'enceinte connectée d'Orange ?

publié le 17/11/2019 à 08:30

Avec Djingo, Orange se lance sur le créneau des enceintes connectées, occupé aujourd’hui surtout par Google, Amazon et Apple. La commande vocale gagne du terrain, on parle de plus en plus à nos appareils électroniques, et Orange veut être présent dans ce secteur.

L'opérateur a pris la sage décision de ne pas affronter les géants américains de plein fouet puisqu'en réalité, il s'est allié à Amazon dans la conception de Djingo. Certaines commandes sont propres à Orange et à son éco-système alors que d'autres utilisent Alexa, la reconnaissance vocale du géant américain.

Tout ce qui touche directement aux services propres à Orange passe par Djingo. On dit "Ok Djingo" par exemple dans le cadre de la maison connectée de l'opérateur, pour allumer les lumières, pour lancer sa musique sur Deezer, pour passer un appel, lancer un minuteur, connaître la météo ou actualiser sa liste de courses. On peut aussi gérer sa télévision via l'enceinte connectée mais aussi en parlant à sa télécommande.

La télécommande des Livebox les plus récentes vient d'être mise à jour et permet par exemple de faire une recherche sur un programme : par exemple vous demandez à Djingo de vous trouver un film avec Leonardo di Caprio ou de vous proposer l'épisode 4 de la série 2 de Game of Thrones.

Pour d'autres requêtes vous devez faire appel à Alexa par exemple pour écouter la radio, faire des recherches sur Internet. Dans ce cas, le halo au sommet de l'enceinte prend une couleur bleue alors qu'il est blanc quand vous faites appel à Djingo.

Les données collectées par Djingo peuvent être effacées très simplement depuis l'application Djingo. C'est aussi à l'utilisateur de paramétrer s'il accepte ou non que ses requêtes soient écoutées à des fins d'amélioration.

L’enceinte connectée Djingo est principalement destinée aux clients Orange puisqu'elle permet d'avoir accès par la voix aux services connectés de l'opérateur. Pour les personnes qui ne sont abonnées d'Orange, l'intérêt est moindre. Djingo est disponible dans 80 boutiques Orange et sur Internet. L'enceinte coûte 150 euros mais avec 50 euros de réduction pour les clients Orange pendant quelques semaines.