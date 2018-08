9 septembre 2099 : le bug du 9-9-99 plonge le monde dans le noir

publié le 16/08/2018 à 08:55

Nous sommes le 9 septembre 2099 à 23h59. Pour tous les objets connectés du monde, nous sommes le 9-9-99. Et ça va leur poser un sérieux problème. Le black-out. Heure après heure, des villes et des pays entiers basculent dans le noir, car les machines connectées deviennent folles au moment de changer de journée et de passer au 10 septembre.



À minuit donc, tous les appareils se mettent sur "Error" et se réinitialisent. À New York, le correspondant de RTL Philippe Corbé a assisté à un spectacle impressionnant. "Time Square s'est éteint à minuit pile, car le système d’éclairage est géré en "smart grid" avec des ampoules connectées qui s'allument en fonction de la luminosité et du passage devant les écrans géants. Aussitôt, à minuit, les téléphones portables se sont mis hors réseau, le wifi a coupé", raconte-t-il.

En 2099, on est dans un monde ultra-connecté. Le chauffage de la maison, les chaussures de sports pour le suivi de son entraînement, les systèmes électriques et les flux de véhicules, le parc automobile, les chaines de production dans les usines et les frigos sont connectés avec vos menus de la semaine. Ils envoient les courses aux grandes surfaces qui vous livrent à domicile. Tout est connecté. Alors quand tout tombe en panne, c'est la foudre qui s'abat sur l'économie.

Un paradoxe

Le paradoxe, c'est qu'à la fois ces systèmes intelligents permettent de réduire la consommation électrique des appareils. Mais tous ces objets connectés ne fonctionnent que grâce à l’électricité.



Le bug de 2099 a donc généré une sur-production d'électricité inutile quand l'ensemble des appareils connectés se sont arrêtés, ce qui a provoqué des pannes supplémentaires dans les centrales.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.