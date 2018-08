8 avril 2064 : les obsèques de l'homme de 163 ans qui a inventé un monde sans pub

publié le 07/08/2018 à 08:59

Bangalore, le 8 avril 2064. C'est dans la capitale de l'État de Karnataka, dans le sud de l'Inde, que l'on rapporte la dépouille de Jamsetji Sengupta, l'homme le plus riche et le plus vieux de l'Humanité.



Les obsèques sont nationales. La fortune colossale du défunt est partie de Bangalore, où il a fait tourner son premier ordinateur quantique. Il est âgé de 163 ans au moment de sa mort, et aura passé sa vie à briser les tabous.

Sengupta a tout osé. Mais sa fortune, il la doit à l'intelligence artificielle et à une invention qui allait transformer nos vies : l'Intelligence artificielle portative (IAP). Une invention qui aboutira en 2038 à la disparition définitive des écrans de publicité. Et pour l'occasion, on réalisera un film en forme de clin d'œil au tout premier spot télé diffusé soixante-dix ans plus tôt, en 1968.

L'IAP est, en fait, un prolongement de vous. C'est un algorithme qui vous est entièrement attribué et qui stocke toutes les informations qui vous concernent : vos goûts, vos habitudes alimentaires, vos trajets, vos horaires de bureau, vos rendez-vous, les films que vous aimez, vos mensurations, vos traitements médicaux ou vos allergies.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.