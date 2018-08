Martial You

Crédit Image : AFP / Archives, GREG WOOD | Crédit Média : Martial You | Durée : 03:46 | Date : 09/08/2018

8 août 2047 : Le Cap nationalise ses mines de platine et on frôle le krach

Martial You

et Loïc Farge

publié le 09/08/2018 à 09:05

La région de Marikana, en Afrique du Sud, est depuis toujours le bassin des mines de platine. C'est là qu'on trouvait les géants miniers, comme Glencore, depuis des décennies. Mais au milieu des années 2010, à cause de grèves meurtrières et d'un effondrement des cours du platine, ces géants avaient eu tendance à déserter la région.



À partir de 2030, la technologie des véhicules électriques à hydrogène a transformé les mines de platine en eldorado. Car une voiture à hydrogène fonctionne avec une pile à combustible qui transforme le gaz en électricité et ne rejette que de l'eau. Un véhicule propre qui se recharge en moins de 10 minutes à une pompe qui ressemble à celles que l'on trouvait autrefois pour l’essence.

La voiture à hydrogène devient dans les années 2030 la réponse écologique. Pour faire rouler ces voitures, les batteries ont besoin de platine. La réaction chimique à l'intérieur de la pile à combustible se fait à partir du platine, ce métal considéré comme du faux-argent par les conquistadors qui l'avaient découvert au Mexique notamment. Mais désormais, le plus gros producteur (voire l'unique) avec 75% du marché mondial, c'est l'Afrique du Sud.

Quand d'autres puissances engrangent des Pt-Coins (l'argent issue de l'exploitation du platine), les cours du métal s'envolent. La Russie et le Zimbabwe rouvrent leurs mine, souvent de façon anarchique comme aux grandes heures de la ruée vers l'or. Le 8 août 2047, les autorités sud-africaines décident donc nationaliser les mines et de reprendre la main en confiant des concessions aux géants miniers mondiaux.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.