7 mars 2021 : un Oscar pour un film entièrement réalisé avec des acteurs morts

Martial You

Date : 24/08/2018

et Loïc Farge

publié le 24/08/2018 à 10:00

Direction Hollywood. C'est la cérémonie des Oscars. Et là, cocorico ! C'est un acteur français qui reçoit la statuette : Yves Montand. Et pourtant, nous sommes le 7 mars 2021. Le comédien aurait eu 100 ans, et cela fait trente ans qu'il est mort.



Pourtant, il reçoit l'Oscar du Meilleur acteur pour un film inédit dont le casting est entièrement constitué d'acteurs décédés. Tous interprètent des personnages qu'ils n’ont jamais joué de leur vivant. White Chapel est un film sombre dans l'Angleterre victorienne : une enquête pour tenter de découvrir qui est Jack L'Éventreur.

Au générique : outre Yves Montant, Roger Moore, James Dean, Romy Schneider, Carrie Fischer et Jeanne Moreau. Le film est sorti à la fin de l'année 2020. Un beau succès d'ailleurs à la suite d'un excellent démarrage lors du premier week-end.

Il faut dire que c'était un événement. Les réalisateurs avaient même fait apparaître des célébrités parmi les figurants. En arrière-plan, on pouvait voir Ronald Reagan ou encore (comme il en avait l'habitude) Alfred Hitchcock.



Comment fait-on revivre ces acteurs ? C'est la société Industrial Light and Magique (ILM), créée par George Lucas en 1975, qui est derrière cet exploit. Lucas avait besoin de ses propres équipes d'effets spéciaux pour créer l'univers de Star Wars. Il a donc lancé sa propre start-up au milieu des années 70 pour être certain que le résultat de son film serait exactement à la hauteur de ce qu'il avait en tête.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.