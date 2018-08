publié le 20/08/2018 à 09:07

British Télécom avait commencé à démanteler ses fameuses cabines rouges au début des années 2020. Jusqu'à ce qu'arrive un milliardaire chinois, fan de jeux vidéo.



Il y avait encore 20.000 cabines téléphoniques dans le centre de la capitale anglaise en 2028. Mais le coût d'entretien représentait environ 6,5 millions d'euros par an pour l'opérateur British Télécom. Or plus personne ne se servait de ces cabines à part les millions de touristes qui se prenaient en photo devant ou à l'intérieur.

Il faut dire qu'avec le Brexit, Londres était surtout devenue un lieu touristique, notamment pour les Chinois qui venaient en Europe. C'est ce qui a séduit la société Oriental Virtual Attraction, basée à Guangzhou, la capitale chinoise du jeu vidéo. L'entreprise a donc racheté à British Telecom l'intégralité des cabines londoniennes pour en faire les bases d'un vaste jeu vidéo dans toute la ville.

"Je suis dans l'équipe jaune..."

Le 7 juillet 2028, Marie Billon, la correspondante de RTL outre-Manche, teste les Games of London (Les Jeux de Londres). "J'entre dans la cabine téléphonique de Trafalgar Square. Je chausse les lunettes de réalité augmentée HoloLens, mises au point par Microsoft. Jusqu'ici tout est normal", raconte-t-elle.



Elle poursuit : "Ah, un message s'affiche en face de moi. Je dois sortir et retrouver un coéquipier à Piccadilly Circus, ça n'est pas très loin. Je sors. Le décor a changé : il y a toujours les immeubles et les rues, mais certains passants sont habillés en uniformes de GOL. Je suis dans l'équipe jaune et j'aperçois les membres des autres équipes qui évoluent dans la ville dans des costumes rouges, bleus ou verts. Nous allons devoir nous combattre pour gagner des points en les foudroyant en pleine rue avec nos yeux laser".



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.