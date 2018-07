6 novembre 2037 : un algorithme pour écrire le roman de sa vie

publié le 19/07/2018 à 06:16

Petit à petit, l'intelligence artificielle a attaqué les métiers intellectuels. Elle a remplacé certains avocats, des notaires, des journalistes. Mais l'ordinateur ne s'était pas encore vraiment confronté à l'art.



C'est du moins ce qu'on croyait. Jusqu'à ce qu'on découvre que certains programmes intelligents pouvaient créer des sculptures ou des tableaux. Et jusqu'à ce qu'on finisse par reconnaître leur poids dans la littérature.

Depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, et selon Google, on a imprimé un peu plus de 130 millions de livres dans le monde. Le nombre de productions de romans n'a jamais été aussi important. Rien qu'en France, on sort plus de 15.000 livres par an. Évidemment, tous ne rencontrent pas le public.

D'autres livres sont écrits pour connaitre un succès immédiat pendant quelques jours seulement. Ce sont des romans "jetables".

Voilà l'ordinateur-écrivain !

Et c'est là qu'on a fait entrer les premiers ordinateurs. Une entreprise basée au MIT de Harvard, la société DIARe (pour Digital Intelligence Artificial Research) a mis au point un ordinateur-écrivain. C'est un Français, David Delaporte, qui en est à l'origine.



Le plus étonnant, c'est la remise, le 6 novembre 2037, du premier prix de l'autobiographie numériquement assistée. La récompense est remise par les membres de l'Académie Goncourt, qui ont fini par reconnaître la qualité des ouvrages édités par Ghostwriter Corporation.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.