6 conseils pour charger son smartphone en sécurité

publié le 13/02/2020 à 17:11

Au fil des ans, les smartphones sont devenus la boussole de l'existence de la majorité des individus. Le premier objet que l'on manipule au réveil, le dernier que l'on regarde avant d'aller se coucher, celui qui nous accompagne tout au long de la journée, dont nous avons parfois du mal à nous séparer. Mais ils restent des appareils électroniques à manipuler avec précaution, a fortiori lorsqu'ils sont en charge. Un trop grand nombre de personnes l'oublient encore à leurs dépens.

Dimanche 9 février, une adolescente de 15 ans est décédée à Marseille, électrocutée dans son bain alors qu'elle utilisait son smartphone branché sur secteur. Ce drame est loin d'être un cas isolé. Un mois plus tôt, une femme de 45 ans avait perdu la vie dans un accident similaire. Mi-décembre, une fillette de 10 ans succombait elle aussi à une électrocution dans sa baignoire après avoir échappé son téléphone portable en charge.

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), on recense chaque année une quarantaine de décès par électrocution en France. Parmi eux, un certain nombre sont directement liés à l'utilisation de téléphones portables dans la salle de bain.

1 - Ne chargez pas votre smartphone à côté d'un point d'eau

Pour éviter que l'histoire ne se répète inlassablement, l'administration tire la sonnette d'alarme. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, elle rappelle que les smartphones présentent un risque mortel lorsqu'il sont branchés sur secteur dans un environnement humide mais aussi lorsqu'on branche un chargeur sur secteur en ayant les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.

Elle livre aussi trois recommandations pour mettre en garde les consommateurs.

- Chargez vos appareils électriques en dehors des pièces humides.

- N'utilisez pas dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur secteur y compris un téléphone étanche et résistant à l'eau.

- Ne manipulez pas d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau.

Les recommandations de la DGCCRF Crédit : DGCCRF

Comme le souligne la DGCCRF, peu importe que le smartphone soit étanche : même en 2020, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. S'il tombe dans l'eau alors qu'il est branché sur secteur, il y a un risque d'électrocution. En revanche, il ne présente a priori pas de risque s'il vous glisse des mains sans être en charge car il fonctionne en basse tension.

2 - Ne chargez pas votre smartphone pendant que vous dormez

Outre le risque d'électrocution, les smartphones peuvent aussi être à l'origine d'incendies. L'actualité regorge de faits-divers narrant les mésaventures subies par des propriétaires de téléphones portables qui ont pris feu durant leur sommeil avec des conséquences parfois mortelles.



Selon les données fournies par des compagnies d'assureurs néerlandais en 2017, lse incendies se produisent lorsque les appareils restent en charge plusieurs heures après que la batterie soit complètement rechargée, lorsque l'accumulation des cycles de charge finit par faire surchauffer l'accumulateur.



Pour prévenir ce risque (et plus largement la durée de vie de la batterie), Apple a mis en place dans la dernière version de son système d'exploitation un système qui bloque la charge de l'iPhone lorsqu'elle atteint 80% pour l'achever dans les dernières minutes précédant le réveil de son propriétaire.

3 - Ne chargez pas votre smartphone sur un lit ou un coussin

Selon la même logique, il est recommandé de ne pas laisser son téléphone en charge sur un lit, un divan ou un coussin. La mauvaise aération pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie. Le service incendie de la ville de Québec, au Canada, l'a encore rappelé sur les réseaux sociaux le 5 février.

L’utilisation d'un fil USB endommagé représente un risque d’incendie. Ne prenez pas de chance et remplacez-le! De plus, il ne faut jamais recharger un appareil sur un lit, un divan ou un coussin. La mauvaise aération pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie. pic.twitter.com/j3pgwCw8bZ — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) February 5, 2020

4 - Ne pas utiliser de chargeur low-cost

Les accidents domestiques peuvent aussi être provoqués par un chargeur de mauvaise qualité ou par un mauvais usage de ces boîtiers remplis d'électronique. Dans son numéro de février, l'UFC-Que Choisir alertait les consommateurs sur l'existence de modèles de chargeurs de smartphones vendus dans le commerce qui ne sont pas conformes et présentent un risque avéré d'incendie ou de blessure. Il est donc primordial de n'utiliser que les chargeurs fournis avec les smartphones ou vendus par les marques officielles.



5 - Ne pas laisser un chargeur branché à vide

Plusieurs cas d'incendies ont aussi été rapportés à cause de chargeurs qui étaient restés branchés à une prise murale alors qu'il n'étaient pas utilisés. Il convient donc d'avoir la présence d'esprit de les débrancher lorsque vous les déconnectez de votre smartphone et de bien penser à ne pas les laisser brancher si vous partez en vacances.

6 - Ne pas utiliser un chargeur endommagé

Fils apparents, pliure, broches tordues, câble USB endommagé... Ces témoins du mauvais état d'un chargeur doivent vous inciter à ne plus l'utiliser et le remplacer au plus vite. Les conducteurs internes d'un chargeur endommagé peuvent en effet provoquer des court-circuits en essayant d'assurer les charges.