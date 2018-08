5 novembre 2024 : le "Krach 40" met à genou la finance française

publié le 01/08/2018 à 09:06

9h00 pile, le 5 novembre 2024. Le marché parisien Euronext s'ouvre. Et se referme instantanément. Quelques millisecondes imperceptibles pour l'humain. Et pourtant, le CAC 40 vient de subir une cyberattaque sans précédent.



9h02. L'agence Reuters signale une anomalie technique sur le marché parisien. Mais à 9h27, la presse réunie devant l'Autorité des marchés financiers voit sortir Jean-Baptiste Bouin, le Premier ministre, le visage grave.

"On commence à y voir plus clair. Il semblerait que toutes les entreprises du CAC 40 ont subi en même temps une attaque pirate au moment de l'ouverture des marchés. Ça n'a duré que quelques millièmes de secondes, mais les systèmes informatiques de toutes les plus grosses entreprises cotées du pays ont été simultanément bloqués", explique le journaliste Christophe Ponzio dans un "Instantané RTL".



Folle journée à la Bourse

"Dans l'attente d'en savoir plus, nous avons décidé d'instaurer une procédure de contrôle des capitaux. L'argent est cantonné dans les banques. Vous ne pouvez plus le retirer ni le transférer à l'étranger, et les retraits d'argent liquide sont limités à 100 euros par jour et par personne", fait savoir le chef du gouvernement dans la foulée.

Ce jour-là, plus de 5 milliards vont être retirés des banques. Les Français font la queue pendant des heures devant les agences. L'impact économique est encore plus lourd du côté des entreprises, car on échange en moyenne 11 milliards d'euros sur le CAC 40 en une seule journée. Des achats et des ventes qui animent une journée à la Bourse.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.