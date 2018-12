publié le 04/12/2018 à 14:02

Les spécialistes disent que ce sera "la comète de l'année". En plein épisode des Géminides (cette pluie d'étoiles filantes que l'on peut admirer au mois de décembre), 46P/Wirtanen sera la plus visible de toutes les comètes.



À ce jour, on peut déjà l'observer dans la nuit noire et par temps dégagé, idéalement vers 22h30, c'est-à-dire quand elle passe le méridien et qu'elle se situe au plus haut dans le ciel. Des internautes ont d'ailleurs déjà partagé des photos sur lesquelles se détache le petit astre glacé tout illuminé. Une paire de jumelles s'impose néanmoins pour pouvoir mieux l'observer.

Cette comète n'est pas une inconnue dans le monde de l'astronomie. C'est sur elle que devait initialement se poser la sonde Rosetta. Le lancement de cette dernière avait finalement été décalé et son atterrissage modifié au profit de la comète Tchouri.

Où et quand l'observer ?

D'à peine un kilomètre de diamètre, 46P a pour habitude de repasser près de notre Soleil tous les 5,4 ans. Alors qu'elle se baladait jusqu'à maintenant dans la constellation de la Baleine, elle migrera ensuite à travers l'Éridan à compter du 4 décembre. Elle devrait se réchauffer au fur et à mesure des jours, et donc gagner en luminosité.



Mais ce ne sera que le 16 décembre qu'elle atteindra le point le plus proche de la Terre : "seulement" 11,6 millions de kilomètres. Les 16 et 17 décembre, elle passera entre les Hyades et les Pléiades dans la constellation du Taureau. Une chance pour les astronomes et les astrophotographes, qui ont d'ores et déjà les télescopes dirigés vers elle.



46P devrait briller ainsi jusqu'au 22 décembre, date à laquelle la pleine lune rendra son observation plus difficile. Pour avoir une idée de l'endroit vers lequel diriger son regard dans le ciel, vous pouvez consulter la carte du ciel du jour sur le site Stelvision.

La comète, photographiée depuis Cumbria, au nord de l'Angleterre Crédits : Twitter @mars-stu | Date : 04/12/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La comète, photographiée depuis Cumbria, au nord de l'Angleterre Crédits : Twitter @mars-stu | Date : La comète photographiée depuis l'Australie Crédits : Twitter @mizuho73700856 | Date : La comète capturée le 2 décembre 2018 Crédits : Twitter @chyneuze | Date : La trajectoire de la comète, illustrée par Universe Today Crédits : Twitter @Astroguyz | Date : 1 / 1 < > +