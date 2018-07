3 février 2054 : des lunettes connectées qui redonnent la vue aux aveugles

Martial You

Crédit Image : AFP / Archives, Fred TANNEAU | Crédit Média : Martial You | Durée : 03:55 | Date : 31/07/2018

Martial You

et Loïc Farge

publié le 31/07/2018 à 09:22

Attroupement, mesures de sécurité draconiennes. Ce 3 février 2054, Morez accueille Joseph de Retz. Sa venue dans la ville jurassienne est un événement, parce que cet acteur d'origine française est une star dans le monde entier et triomphe à Hollywood. Mais le fait qu'il soit à Morez n'a rien du hasard.



Après des années de désindustrialisation et une concurrence chinoise sur la fabrication des lunettes qui avait ruiné la ville, Morez est redevenue la capitale mondiale de la mode et du design pour les lunettes, avec la plupart des grands stylistes qui ont installé leurs bureaux d'étude dans cette cuvette.

Joseph de Retz, "myope comme la moitié des gens de la planète", raconte : "Je viens dans la capitale mondiale de la Glass Fashion, ici à Morez, pour trouver ma paire de lunettes personnalisée qui ne sera qu'à moi". La star aurait pu commander ses lunettes sur Internet comme tout le monde. Mais c'est vrai que pour le sur-mesure et l'ensemble des options possibles sur ses lunettes, il vaut mieux se faire conseiller.

600 millions de malvoyants en 2054

Les lunettes sont devenues aussi complexes que des voitures en matière d'options. Pratiquement l'ensemble de la population a des problèmes de vue. On peut désormais, en 2054, corriger ces petits désagréments. La technologie peut même aller jusqu'à rendre la vue à certains grands déficients visuels.



En 2054, il y a 600 millions de malvoyants sur Terre, 100 millions d'aveugles et un milliard de presbytes. Le marché est énorme. Morez, qui a un savoir-faire historique dans le domaine, a pu ainsi s'imposer économiquement au niveau mondial.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.