3 choses à faire avant d'utiliser votre smartphone ou votre tablette de Noël

publié le 27/12/2019 à 05:15

C'est le lot commun de tous les cadeaux technologiques. Si vous venez de vous faire offrir un smartphone, une tablette ou un ordinateur à Noël, vous allez devoir passer par la fastidieuse phase de la configuration avant de pouvoir en profiter pleinement. Et à l'heure où les cybermenaces n'ont jamais été si nombreuses, mieux vaut ne pas la négliger si vous ne voulez pas mettre en péril vos données personnelles.

La première étape consiste à transférer vos données afin de retrouver vos contacts, votre agenda, vos photos, vos applications et vos mails sur votre nouvel appareil. Avant cela, il faut penser à les sauvegarder. Vous allez ensuite devoir vous reconnecter à vos applications, définir de nouveaux mots de passe et le niveau de sécurité de votre nouvel appareil.

Retrouvez dans cet article quelques actions recommandées pour bien commencer votre histoire avec votre nouvel appareil.

1 - Sauvegardez vos données

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, la sauvegarde peut se faire dans le cloud ou sur ordinateur. Sur un appareil Android, il faut passer par votre compte Google. Les constructeurs de smartphones proposent aussi généralement leur propre application pour faciliter le transfert.

Le moyen le plus sûr de conserver vos photos est de les stocker dans le cloud. Apple offre 5 Go gratuits, Android propose jusqu'à 15 Go. Des applications comme Dropbox (2 Go), ou Amazon Photos (5 Go) proposent un stockage en ligne gratuit. L'application Google Photos, disponible sur Android et Apple, permet un stockage illimité si la résolution de vos clichés ne dépasse pas 16 mégapixels. Flickr permet de stocker les photos en qualité maximale jusqu'à 1.000 images et n'analyse pas vos clichés pour améliorer son IA.

Dans tous les cas, pensez à effectuer ces opérations en étant connecté au WiFi pour ne pas puiser dans votre forfait de données.

2 - Transférez vos données

Il existe autant de façons de transférer ses données qu'il existe de constructeurs de smartphones ou de tablettes. Si vous restez fidèle à une marque, il faut télécharger l'application spécifique à chaque fabricant. Apple la propose par défaut dans iOS. Il suffit de placer côte à côte l'ancien et le nouvel iPhone pour lancer l'installation rapide. Vous devez disposer de votre identifiant Apple. Il est aussi possible de restaurer vos données en passant par iCloud ou un ordinateur en sélectionnant l'option choisie au démarrage de votre nouvel iPhone.



Si vous passez d'un appareil Android à un autre Android et que les deux sont compatibles NFC, vous pouvez faire un transfert rapide en les plaçant côte à côte après avoir activé le NFC dans les paramètres Bluetooth du téléphone. Sinon, le plus simple est de télécharger l'application proposée par le constructeur en question. Par exemple, Smart Switch pour Samsung, Phone Clone pour Huawei et Honor, Switch pour OnePlus, Mi Mover pour Xiaomi et Xperia Transfer pour Sony.



Attention, en changeant d'univers, vous devrez racheter les applications payantes sur le nouveau système. Pas de souci pour les applications gratuites auxquelles il vous suffira de vous connecter pour retrouver vos informations.

3 - Sécurisez votre appareil

Une fois ces deux étapes effectuées, vous pourrez commencer à naviguer dans l'interface de votre appareil. Vous devrez certainement télécharger à nouveau vos applications préférées et renseigner vos mots de passe pour vous y connecter.



C'est l'occasion de vérifier que vous respectez bien les recommandations des professionnels, à savoir utiliser un mot de passe fort et unique pour chaque service. Car avec la multiplication des fuites de données personnelles, vos identifiants de connexion ont de fortes chances d'avoir déjà été compromis. Des sites peuvent vous aider à vérifier si c'est le cas.



Il est aussi hautement préférable d'opter pour l’authentification à deux facteurs qui vérifie qu’il s’agit bien de vous via une adresse email ou un numéro de téléphone à chaque nouvelle connexion. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe (comme Dashlane, EnPass ou KeyPass) qui vous permettra de ne pas oublier vos mots de passe diversifiés.