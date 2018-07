28 septembre 2057 : le jeu mondial de téléréalité qui vous emmène dans l'espace

publié le 18/07/2018 à 06:14

En 2057, on lance une course folle dans l'espace. La grande trouvaille, c'est que tous les téléspectateurs vont pouvoir y participer. En ce 28 septembre, le jeu mondial Space Race débute sur les chaines de divertissement. Ce sont 46 binômes, représentant leurs pays et entraînés depuis trois mois au centre russe de Baïkonour, qui vont s'affronter.



Leur course sera retransmise 24h/24 dans le monde entier, via les plateformes payantes qui ont signé pour ce divertissement. Le concept est un peu plus complexe que Pékin Express, où il fallait arriver les premiers à chaque drapeau.

D'abord tout se passe dans l'espace. C'est pour ça que les candidats ont dû s’entraîner pendant trois mois avant. Mais disons que ça, en 2057, c'est devenu assez habituel. Le tourisme spatial s'est démocratisé.

La firme Orion Space de Houston propose, depuis 2022, des chambres dans les étoiles. La chaîne Aurora Resort offre des capsules spatiales de 42 mètres carrés qui peuvent accueillir six personnes. Ce sont ces oasis que les candidats de Space Race devront trouver.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.