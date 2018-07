publié le 27/07/2018 à 09:44

Ce 26 mai 2036, c'est la première édition du Concours international de beauté animale baptisé les "Sphinx Awards" dans le sud de la France. On a surnommé les "Sphinx" tous les animaux domestiques génétiquement modifiés.



Depuis les années 2025, on peut "commander" sur le site de la société "Animal-Form" un petit compagnon créé de toute pièce grâce à la transgenèse - un processus qui consiste à injecter des gènes dans des cellules animales en cours de fécondation. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, on va donc élire les plus belles réussites pendant ce concours.

"Socrates est un magnifique Cavalier King Charles tricolore, doté d'une fourrure de lapin Angora très douce et de la taille d'une chèvre", raconte le journaliste Michaël Lefebvre, qui suit l'événement pour RTL. "À ses côtés, un poney avec une corne sur le front ressemble à la mythique licorne", poursuit-il.

Manipulation génétique à usage domestique

En fait, le débat a fait rage au début des années 2020. On avait commencé à produire des animaux génétiquement modifiés pour l'alimentation humaine. Des saumons canadiens surnommés "FranckenFish" grossissaient deux fois plus vite qu'une espèce normale et faisaient plus de chair.



En Chine, des vaches étaient capables de produire du lait hypoallergénique sans lactose. Des poulets mutants capables de résister à la grippe aviaire avaient aussi été créés.



Mais il y a eu une fronde de l'opinion publique. Les générations nées au début du siècle, les Millenials, étaient très attachées à une nourriture plus saine et surtout à un respect des ressources naturelles. Une loi de bioéthique européenne votée en 2029 va donc cantonner les manipulations génétiques animales à un stricte usage domestique.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.