Ces ordinateurs sont capables de proposer des mélodies et des arrangements, comme un DJ qui travaille avec un compositeur. Le créateur reste un humain à la base, mais il écrit désormais ses morceaux avec une machine. Elle est capable, elle aussi, de faire des suggestions et de créer des symphonies qui complètent l'œuvre du musicien. PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.

En 2040, la musique est composée par des ordinateurs dotés de l' intelligence artificielle qui captent toutes les tendances musicales de la société en écoutant les musiques diffusées ou composées partout dans le monde. En dégageant des tendances. Mais en scrutant aussi dans les conversations sur les forums de discussion si les gens ont envie de douceur ou d'un titre énergique. La durée des chansons à succès dépasse rarement six à huit semaines.

et Loïc Farge

Martial You

21 juin 2042 : la "world song" vient de trouver son hymne consensuel

La vidéo du tube de l'été 2042 sera vue et entendue en quelques jours par plus de 4 milliards d'humains sur Terre. Et c'est un Français qui se cache derrière.

