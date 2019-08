"2019 OK" : comment détecter les astéroïdes de petite taille ?

publié le 30/07/2019 à 14:00

"2019 OK". C’est le nom de cet astéroïde qui a frôle la terre, jeudi 25 juillet, alors qu'il n'avait même pas été détecté par les scientifiques. Pour éviter que d’autres passent entre les mailles du filet, de nouveaux moyens sont mis en place, notamment un télescope au Chili, pour détecter les petits astéroïdes.



"C’est courant et c’est normal vu les moyens actuels", explique Philippe Henarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace au sujet de la non-détection du "2019 OK". "Il y a des télescopes, de l’ordre de 2 à 3 mètres de diamètre, qui détectent 90% des astéroïdes d'1 km de diamètre", détaille-t-il. Mais pour un astéroïde entre 70 et 140 mètres de diamètre, "les moyens ne permettent pas de le voir", poursuit-il. D'ailleurs, ce dernier alerte sur les dégâts dévastateurs si un tel objet devait s'écraser sur la Terre : "En 1908, il y a un bloc qui est tombé au-dessus de la Sibérie, de 50 mètres de diamètre. Il a explosé dans l'atmosphère et la déflagration a vaporisé 2.000 km de taïga".



Alors pour remédier au problème, des astronomes élaborent de nouvelles solutions dont "un télescope de 8 mètres au Chili (…) pour essayer de trouver ces astéroïdes-là, de 100 à 140 mètres de diamètre". Une collision de ce type "arrive une fois tous les 15.000 ans", affirme-t-il, "Si on arrive à cartographier les trajectoires de tous ces astéroïdes, on pourra essayer de mettre en place des systèmes spatiaux pour les dévier quand on les aura détecté".



À l’agence spatiale européenne, des astronomes envisagent justement de faire des missions, comme "envoyer une sonde ou un petit impacteur". Il faudra d'abord "étudier" et "comprendre" avant "d'envisager de les dévier", conclut-il.