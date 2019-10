publié le 12/10/2019 à 08:11

C'est une découverte assez exceptionnelle et qui bouleverse la hiérarchie céleste. Une équipe dirigée par Scott S. Sheppard a découvert 20 nouveaux satellites naturels gravitant autour de la planète Saturne. Cela fait passer la planète, qui a désormais 86 lunes connues, devant sa voisine Jupiter, qui en compte seulement 79, annonce la Carnegie Institution.

Un concours a été lancé par la Carnegie institution pour nommer ces planètes. Une contrainte : les noms doivent être choisis dans les mythologies inuit, nordique ou gauloise en fonction de leur statut. Vos propositions sont à tweeter à @SaturnLunacy avec le hashtag #NameSaturnsMoons. "Les photos, œuvres d'art et vidéos sont vivement encouragées", ajoute l'institut.

Les 20 satellites découverts mesurent environ 5 kilomètres de diamètre et sont donc 2.500 fois plus petits que la Terre et 600 fois plus petits que la Lune. Elles sont distinguées en trois groupes, selon qu'elles effectuent leur révolution dans le sens de Saturne ou non, et selon leur inclinaison.