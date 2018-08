20 décembre 2034 : on peut désormais converser avec ses animaux de compagnie

publié le 10/08/2018 à 09:13

En 2029, il y a environ 18 millions de chats et 9 millions de chiens en France. Ça promet un joyeux brouhaha. Car désormais, nos animaux de compagnie sont capables de nous parler. Inimaginable encore en 2018 ! Quinze ans plus tard, on peut retranscrire les sentiments de nos animaux et même leur faire apprendre une fable de La Fontaine.



Ce 20 décembre 2034, Magritte, le labrador noir du président de la République, a accueilli les enfants pour le traditionnel sapin de Noël en récitant Le loup et le chien. Un numéro de singe savant ? C'est tout, sauf ça.

Bien sûr tout le monde est bluffé par la prouesse, car c'est un exploit d'avoir réussi à faire apprendre une poésie à un chien qui la mémorise et qui la récite. Mais au-delà de ça, le marché des assistants vocaux pour animaux (les "pet speakers") est en plein boom.

Objets connectés vivants

Les "pet speakers" vont permettre de développer un business énorme. Ce n'est pas pour rien si c'est Amazon qui a payé la recherche pour développer la technologie.



Le chien devient une sorte d'objet connecté vivant qui peut alerter les secours si son maître fait une chute, qui peut prévenir la police quand il y a des cambrioleurs, et qui peut indiquer si le facteur est bien passé.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.