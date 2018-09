publié le 04/09/2018 à 06:38

Quelle entreprise a plus de 91% de parts de marché en France, enregistre dans le monde plus de 3 milliards de demandes par jour, et dont les bénéfices mondiaux, lors du seul deuxième trimestre cette année, ont dépassé les 8 milliards de dollars ? Réponse : Google, une entreprise fondée il y a vingt ans dans un garage par deux étudiants (l'un d'entre eux était un immigré russe).



Comptez le nombre de fois où vous utilisez Google chaque jour. Au départ, c'était une simple barre de recherche sur Internet, et elle montré son efficacité incroyable. Mais Google c'est beaucoup plus que ça.

Prenons quelques exemples. Google concurrence la Poste avec Gmail. Google concurrence Michelin avec son navigateur Google Maps, qui remplace les cartes et propose même des restaurants ou des hôtels.

Google concurrence Ouest France ou Le Parisien, car vous pouvez retrouver une sélection d’articles gratuits. Google concurrence TF1 ou M6 avec YouTube. Google concurrence même le Louvre, avec des visites virtuelles dans les grands musées. Demain Google concurrencera Renault et PSA avec ses voitures autonomes. Je pourrais continuer la liste très longtemps.

Premier support publicitaire mondial

Google est dans le tiercé de tête des compagnies mondiales, quand on regarde la valeur boursière. Elle était deuxième et vient de se faire dépasser par Amazon. La première évidemment, c'est Apple.



Apple vend des appareils. Amazon fait du commerce en ligne. Mais comment Google est-elle devenu aussi riche ? Parce que c'est le premier support publicitaire au monde.



Les entreprises, pour être visibles sur Google, dans les résultats de recherches, sont prêtes à payer très cher. Si vous ouvrez un magasin de fleurs à Chalons-en-Champagne, il n'est pas inutile d'être référencé sur Google.



Et pourtant Google est de plus en plus critiqué. Rien que ces derniers semaines, la Commission européenne vient d'infliger une amende de plus de 4 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante. Cela concerne son système d'exploitation Android.

Dans le viseur de Donald Trump

Des militants des droits de l'homme et des employés de Google s'indignent que l'entreprise soit prête à accepter les conditions imposées par le régime chinois, un moteur de recherche censuré, pour revenir dans ce marché gigantesque qui lui est interdit depuis huit ans.



Des employés de Google reprochent aussi à leur entreprise un contrat avec le Pentagone sur un projet d'intelligence artificielle, et plus largement la vente des informations obtenues grâce à la géolocalisation.



Et puis ces derniers jours, Donald Trump a lancé une série de tweets contre Google, en l'accusant de ne pas mettre en avant les articles favorables à son sujet, et de censurer les conservateurs. Google n'a pas eu de mal à démontrer que c'était faux. Mais le président américain a ensuite évoqué au détour d'une phrase un abus de position dominante. Bref il laisse planer l'idée que Washington pourrait s'attaquer au monopole Google.