publié le 26/07/2018 à 07:02

San Francisco, le 1er novembre 2031. En ce jour de la Toussaint, le "Brainlife Social Networks Institute" inaugure le "Loading Day", le jour où on peut discuter avec ses défunts. "Loading Day", car un jour par an (le jour de la Toussaint) on peut télécharger le cerveau et les données numériques de nos proches décédés pour entamer une discussion de quelques minutes au "Virtual Mausolée".



Chaque jour dans le monde, il y a trois personnes inscrites sur les principaux réseaux sociaux qui meurent. Leurs profils restent parfois actifs. Moins de 5% seulement des familles transforment la page Facebook, par exemple, en mémorial du défunt. Mais en 2031, il y a plus de personnes mortes que vivantes sur ces réseaux.

Une fois par an, grâce au "BrainLife Social Networks Institute", on va donc pouvoir faire revivre nos proches. Pendant quelques minutes, seulement en se connectant à leur site. Deux technologies se combinent pour faire revivre et parler les morts. L'une est très connue : elle consiste à compiler toutes les traces numériques que vous avez laissées sur vos profils.

Ensuite, pour être encore plus fin dans la création d'un double, on duplique votre cerveau. C'est beaucoup moins au point comme technique : elle n'est pratiquée que sur quelques volontaires. On va vitrifier votre cerveau quelques secondes avant votre mort pour le conserver intact. Ensuite, le moment venu, on va réveiller le cerveau et l'associer à un ordinateur pour qu’il produise de nouvelles pensées.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.