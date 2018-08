Martial You

Martial You

et Loïc Farge

publié le 15/08/2018 à 08:50

Rue Scribe, le 16 mars 2026. On inaugure ce jour-là une série de logements en plein cœur de Paris. Nous sommes au cœur de la Silicon Valley parisienne : le triangle Opéra-Bourse-Haussmann. Les Parisiens ont déjà rebaptisé ce quartier "WoodStocks".



Car le quartier a été entièrement rénové avec des matériaux en bois ("wood", en anglais), et il est situé dans le quartier historique des marchés financiers, du palais Brongniart et des actions en bourse (les "stocks" en anglais).

Dans cet éco-quartier flambant neuf, les immeubles haussmanniens sont toujours là. Mais toutes les "dents creuses" - les bâtiments un peu plus bas - ont été surélevées de quelques étages pour y construire des logements.

Dans les bâtiments du quartier, vous trouvez la fine fleur des start-ups et des stars de l'économie numérique qui sont toutes installées là : Facebook, Twitter, Critéo,BlaBlaCar, Meetic, Deezer, Mozilla, Viadéo et beaucoup d'autres. C'est devenu le quartier d'affaires du nouveau Paris.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.