16 avril 2027 : l'attentat qui change la législation sur les armes aux États-Unis

Ce 16 avril 2027, le président William K. Fitch, ancien gouverneur républicain de Floride, se déplace sur le campus de Virginie Tech. C'est un acte fort. Il vient commémorer les vingt ans de la tuerie qu'il y a eu sur ce campus universitaire en 2007. Ce jour-là, un étudiant avait tué 32 personnes avant de se suicider.



On murmure que le Président pourrait annoncer dans son discours un renforcement du contrôle des armes dans le pays. Alors qu'il traverse la foule des étudiants et des pom-pom girls des Virginia Tech Hokies, l'équipe de football universitaire, William K. Fitch est fauché par un tireur qui surgit de la foule. Il s'en sortira finalement avec une paralysie de la jambe droite et devra se déplacer dès lors en permanence avec une canne.

Comme à chaque fois après ce type de drame se pose la question de l'accès aux armes aux États-Unis. C'est le fameux deuxième amendement qui autorise chaque Américain à pouvoir posséder une arme. Toucher à ça, c'est s'en prendre au plus puissant lobby de l'Amérique : celui de la NRA, le lobby des armes. Un budget annuel de 400 millions de dollars, dont plus d'un tiers part dans le financement des partis politiques.

Le président Fitch "arrosé" par la NRA

C'est d'autant plus courageux de la part du Président Fitch qu'il est élu de la Floride et qu'il fait partie des politiciens qui ont le plus touché d'argent de la NRA. On parle d'une enveloppe de 6 millions pour sa campagne présidentielle en 2024. C'est sans doute aussi pour ça qu'il a été la cible d'une tentative d'assassinat aussi symbolique à Virginia Tech.



Du coup, son statut de survivant lui permet de faire évoluer la législation sur les armes à feux. Il est devenu intouchable. Et ce sont des étudiants qui vont lui apporter la solution pour renforcer le contrôle des armes.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.

