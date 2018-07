15 avril 2067 : le pape Urbain IX contraint à la démission pour raison de santé

publié le 17/07/2018 à 07:02

C'était l’un des secrets les mieux gardés du Vatican. On a baptisé cela les "PiscatoLeaks". l'anneau piscatoriel est l'un des attributs des papes : il s'agit de la bague du Pêcheur. Mais il y avait aussi un jeu de mots avec les pêchés capitaux. Car on allait découvrir des éléments sur la santé du pape Urbain IX qui allait l'obliger à abdiquer.



Quelques jours avant le 15 avril 2067, un fichier de la Garde suisse du Vatican est publié dans la presse. Il révèle une information terrible concernant Urbain IX. "Âgé de 43 ans lors de sa nomination en 2054, Michele Orturano était l'un des plus jeunes souverains poncifs de l'Église catholique", raconte Anne Le Nir, la correspondante de RTL en Italie.

Elle poursuit : "À 57 ans aujourd'hui, il est obligé de reconnaître que la médecine lui avait prédit dès sa prise de fonction une terrible maladie cérébrale qui devrait se déclarer au moment de ses 60 ans".

Malgré ses tentatives pour se défendre, il semble impossible que le Saint-Père se maintienne à son poste. Les documents parlent de "démence, d'actes de violence barbares, de scènes d'exhibitionnisme possibles ou de prises de position qui pourraient menacer la paix entre les religions".



La taupe qui a sorti l'affaire est restée inconnue. Mais on sait qu'il s'agit d'un membre du service d'ordre de la garde pontificale. Certainement un haut gradé qui ne supportait plus de devoir couvrir les délires du pape. Il a préféré tout dire avant que les actes ne deviennent plus graves et ne se terminent en crimes sordides.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.