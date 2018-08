Martial You

Moscou, le 14 novembre 2083. Sensation au Congrès international cosmonautique de Moscou : une scientifique se réveille après deux ans de sommeil (731 jours exactement). Le Professeur Valentina Leonov a travaillé de nombreuses années sur les virus congelés dans le permafrost, la couche de glace de la banquise. Puis à partir de 2050, elle s'est intéressée à l'hypothermie thérapeutique. Au point d’être surnommée "Professeur Hibernatus".



Au Congrès, elle apporte donc son témoignage, quelques heures seulement après sa sortie d’une sorte de comas artificiel. Sans la moindre séquelle. "Mon corps a été refroidi à 32 degrés pendant toute cette période, ce qui m'a plongé dans un sommeil, comme un ours qui hiberne. J'étais alimentée par des perfusions", témoigne-t-elle.

Des petites décharges électriques ont stimulé les muscles pendant toute la durée de l'expérience et un robot se chargeait de la toilette de la scientifique.

Gènes de tardigrades

L'objectif, c'est d'arriver à parcourir l'espace pendant des années en dormant. Les missions martiennes sont de l'ordre de 500 jours aller-retour à la moitié du XXIe siècle. C'est une première étape. Mais si on arrive à aller encore plus loin, c'est l'exploration de notre galaxie qui devient possible.



Il faut avouer que le "Professeur Hibernatus" n'est pas totalement humaine. En 2080, la manipulation génétique a fortement progressé.



Elle est encadrée par des lois bioéthiques internationales très strictes. Mais la recherche fondamentale est autorisée dans certains laboratoires russes. Valentina Leonov s'est implantée des gènes de tardigrades.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.