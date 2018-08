12 janvier 2024 : la Lune colonisée pour des recherches scientifiques

publié le 17/08/2018 à 10:54

12 Janvier 2024. L'inauguration de la première plateforme de vie sur la Lune a lieu le jour de l'anniversaire des 61 ans de Jeff Bezos. Le patron le plus riche du monde, surnommé "L'homme qui valait 100 milliards", a mis toute sa fortune pour arriver à ce résultat : un village niché sur la Lune.



Sophie Joussellin fait partie des journalistes embarqués sur la navette géostationnaire qui retransmet l'événement dans le monde entier. "La délégation pose le pied sur la plateforme du District 1, baptisé Neil Space. Les espaces de vie ressemblent à des serres en forme de bulles à l'intérieur desquelles il y a des bureaux, mais aussi des jardins pour cultiver la nourriture qui servira aux équipages scientifiques", raconte l'envoyée spéciale de RTL.

Cette base lunaire est le fruit d'un travail commun entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'argent de Jeff Bezos. Un autre projet indépendant chinois est sur le point d'être inauguré quelques mois plus tard un peu plus loin sur la planète. C'est la course à la Lune.

La conquête spatiale s'est largement démocratisée. Il y a les lanceurs d'Elon Musk, par exemple : les Falcon Heavy peuvent décoller, envoyer un satellite dans l'espace et revenir à leur base en 48 heures. Et ils peuvent faire plus de cent lancers avant d'être mis à la retraite. Le coût d’un lancement n'est que de quelques dizaines de milliers d'euros, quand il valait des millions auparavant.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.