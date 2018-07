publié le 25/07/2018 à 07:30

Cela faisait plusieurs jours que la rumeur courait dans le peloton, et que le ministre de la Santé n'osait plus sortir pour éviter d'avoir à répondre aux questions des journalistes. Mais le 11 juillet à minuit une, un arrêté ministériel finit par placer toute l'agglomération de Marseille en quarantaine, obligeant le Tour de France, qui devait faire étape sur la Cannebière ce jour-là, à passer son chemin.



La raison : le virus Usutu, qui provoque des paralysies faciales et peut entraîner des hépatites foudroyantes. Plusieurs cas ont été signalés ces derniers jours à l'hôpital de la Timone. Huit cas préoccupants de patients sont en soins intensifs aux Urgences. L'étape, ce jour-là, rejoindra finalement Aix-en-Provence. Et heureusement, les huit patients de la Timone ressortiront quelques semaines après sans séquelles.

Usutu est une petite rivière du Swaziland, un pays situé à côté de l'Afrique du Sud. C'est là qu'on a découvert ce virus en 1959. C'est un arbovirus. Ses cousins sont tristement célèbres : zika, dengue, fièvre jaune, fièvre du Nil.

Il se développe dans le corps d’oiseaux comme les merles ou les pies, puis est transmis à l'homme via les moustiques Culex - les moustiques les plus communs en France. Le problème, c'est que ce virus s'attaque ensuite au système nerveux, au foie et à la rate.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.