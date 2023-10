Couscous, riz, poulet : les conseils de Jimmy Mohamed pour un petit-déjeuner salé

La semaine du goût se tient du 16 au 22 octobre. À cette occasion, le docteur Jimmy Mohamed s'est penché sur le petit-déjeuner, vendredi 20 octobre. Mais est-ce recommandé de manger un matin des restes de cassoulet ou de couscous, comme Charly, auditeur de RTL ? "Je préfère le salé, mais je n'en ai pas besoin car je ne fais pas un métier physique", explique-t-il. Si manger des plats aussi lourds le matin peut sembler contre-intuitif, Jimmy Mohamed y voit une excellente solution. "Déjà, on fait des économies. Le matin, on a la flemme, nous n'avons pas le temps de préparer le petit-déjeuner", assure le docteur.

"C'est souvent un argument pour manger n'importe quoi. Or le petit-déjeuner doit être plutôt salé. Donc on peut manger le couscous de la veille ou du riz et du poulet. C'est ce qu'on devrait tous faire", poursuit Jimmy Mohamed. "Évidemment, un pain au chocolat et un croissant font du bien. Mais c'est peut-être à faire le week-end, en famille, et pas trop la semaine", conseille le médecin.

