et Thomas Hugues

publié le 29/06/2020 à 20:00

Plongée en eau profonde avec l’océanographe François Sarano. L’ancien chef d’expédition de la Calypso du Commandant Cousteau nous conte ses plongées les plus extraordinaires et ses plus belles rencontres sous-marines.

Combien de fois François Sarano a-t-il plongé avec des cachalots ? Comment les tribus de cachalots s'organisent-elles ? A quoi ressemble le Cape Horn ? Est-il dangereux de nager avec des lions de mer ? Comment faire de la plongée tout en étant respectueux des océans ?

Notre invité nous parle également l'une de ses plongée les plus marquantes : l'éruption volcanique sous-marine de l’île Mc Donald. Il raconte ce spectacle naturel incroyable et nous explique comment cette éruption a modifié la topographie de l'île.



à lire : Réconcilier les hommes avec la vie sauvage chez Actes Sud

Réconcilier les hommes avec la vie sauvage