publié le 02/07/2020 à 21:00

On se pose une question qui semble simple mais qui a une réponse complexe : Qu'est-ce que l'air ? Notre invité le biologiste Marc-André Sélosse nous explique tous les mystères de ce fluide gazeux, incolore, inodore et invisible qui rend possible la vie sur Terre.

De quoi l'air est-il composé ? La composition de l'air est-elle la même partout ? Quel est le poids de l'air ? Qu'est-ce que l'effet de serre ? A quoi sert la couche d'ozone ? Quel est le poids de l'air ? Quels sont les polluants présents dans l'air ? Qu'est-ce que la pression atmosphérique ?

Notre invité nous raconte également comment il y a 2,4 milliards d’années l'oxygène est apparue sur Terre grâce à des bactéries. .

à lire : Jamais Seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations chez Actes Sud

Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations