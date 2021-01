4 conseil pour faire des économies d'énergie

publié le 17/01/2021 à 20:30

En ce début d'année, l'Ademe propose de nous aider à réduire notre consommation d'électricité grâce à 20 solutions prioritaires. Il faut savoir que chaque foyer français possède en moyenne une centaine d'appareils électriques, ce qui génère une série de gaspillages, de manque d'entretien et même de suréquipement qui alourdissent la facture.

La première de ces mesures proposées par l'Ademe c'est évidemment l'action préventive par l'isolation maximum : le toit, les murs, les planchers bas et les fenêtres, par exemple, doivent être rénovés chaque fois que possible pour réduire la perte de chauffage.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses aides financières pour y parvenir : la prime énergie, par exemple, représente près de 10.000 euros. Il y a aussi des TVA à taux réduit, des aides des régions, etc. Il faut se renseigner, mais il y a un certain nombre d'aides financières qui existent.

1. Eteindre les appareils électriques

Autre mesure proposée par l'Ademe, c'est d'éteindre tout simplement les veilles de nombreux équipements. Ça permet d'économiser jusqu'à 10% de sa facture d'électricité hors chauffage évidemment, mais aussi de préserver le matériel. Des progrès ont été faits, il faut noter, par l'Europe qui limite la puissance des veilles à 0,5 watt pour de nombreux appareils. Les appareils connectés à Internet restent cependant 2 watts.

Globalement, l'Ademe recommande de ne pas garder en veille les équipements audiovisuels et les appareils de cuisson ou encore le petit électroménager. Mais on peut laisser la veille pour les lave-linges ou les lave-vaisselles, ce qui permet de détecter les fuites.

2. Faire attention à la lumière

Attention à la lumière aussi. Il s'agit d'éteindre les lumières en sortant d'une pièce, mais aussi de remplacer les lampes halogènes par des LED qui réduisent de 90% la consommation au passage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore recycler parfaitement les LED. Autre recommandation préférer les lumières dites Blancho, car elles réfléchissent davantage que les couleurs plus sombres qui absorbent la lumière et demandent donc plus d'énergie.

3. Utiliser les programmes écos

Sur le lave-vaisselle, on trouve un programme éco qu'il est recommandé d'utiliser, car il permet d'économiser de l'eau et de l'énergie, même la durée du cycle est plus élevée car l'eau est moins chauffée, c'est le chauffage qui consomme le plus d'électricité. Il faut aussi attendre que le tambour du lave linge soit bien rempli avant de l'utiliser, de même pour le lave-vaisselle.

Un mot sur les sèche-linges, très gourmands en énergie environ 200 kW par an. Il faut savoir qu'un modèle A+++ consomme trois fois moins d'électricité qu'un modèle B.

4. Cuisiner malin

On passe à la cuisine rapidement. Sachez qu'en couvrant tout simplement les poêles et les casseroles, la cuisson est plus rapide. Pour faire bouillir de l'eau, par exemple, mettre un couvercle permet de consommer quatre fois moins d'énergie.



Il suffit parfois d'être logique. Une simple mesure de bon sens permet tout de suite de réduire la facture d'électricité