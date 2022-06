Séparation : mon ex-conjoint(e) produit de faux témoignages, comment réagir ?

Manifestement, tous les moyens sont bons pour me nuire. À la suite de notre séparation, mon ex-conjoint produit de faux témoignages pour obtenir un jugement plus clément. Comment puis-je le prouver ? Comment réagir ?

Le conjoint qui fournit de faux témoignages s'expose à des sanctions pénales, des poursuites du chef d'escroquerie au jugement qui est un délit prévu à l'article 313-1 du Code pénal et réprimé de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 d'amende. On parle d'escroquerie au jugement lorsqu'un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d'une pièce fausse destinée, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui.

C'est par exemple, en matière de divorce, le fait de verser au dossier des attestations produites par des tiers que l'on sait fausses, des déclarations mensongères, notamment la déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil sur le patrimoine, qui est obligatoire en cas de prestation compensatoire pour que l'infraction soit constituée.

Il faudra démontrer la preuve que les fausses pièces ont causé un préjudice à l'autre époux. Par exemple, la perte d'une prestation compensatoire. Il faudra aussi démontrer que le conjoint fautif avait la volonté de tromper la conviction du juge.

